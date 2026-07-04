UAPA ଅଧୀନରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ 'ଆତଙ୍କବାଦୀ' ଘୋଷଣା କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ (JeM), ଲଶ୍କର-ଇ-ତୈବା (LeT) ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ଜଡିତ ୨୩ ଜଣଙ୍କୁ UAPA ଅଧୀନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୮୦କୁ ବୃଦ୍ଧି
Published : July 4, 2026 at 2:02 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MHA) ଶନିବାର ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ (JeM), ଲଶ୍କର-ଇ-ତୈବା (LeT) ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ସହ ଜଡିତ ୨୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ (UAPA) ଅଧୀନରେ "ଆତଙ୍କବାଦୀ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୀମାପାର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁଳିଗୋଳା ଯୋଗାଣ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମସୁଦ୍ ଇଲିୟାସ କାଶ୍ମୀରୀ, ମହମ୍ମଦ ମୁସାଦ୍ଦିକ ଓରଫ ଡକ୍ଟର, ମୁଫ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅସଗର ଖାନ ଓରଫ ଅବୁ ସାଦ, ହାଫିଜ ଅବଦୁଲ ଶକୁର ଓରଫ କାରି ଜରାର, ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜେହାଦୀ, ଗୁଲାମ ଫରିଦ, ମୌଲାନା ଇମଦାଦ ଉଲ୍ଲାହ ମକ୍କି ଏବଂ ୱାସିମ ନୂର ଜଟ୍ଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହମ୍ମଦ ମୁସାଦ୍ଦିକ ଓରଫ ଡକ୍ଟର, ଓରଫ ଅବଦୁଲ ମନନ ସଜ୍ଜାଦ, ଓରଫ ହମଜା, ଓରଫ ୱାହିଦ ଖାନ, ପିତା ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ପ୍ରାୟ ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ନାରୋୱାଲ ଜିଲ୍ଲାର ଶକରଗଡ଼ରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ଏହି ସଙ୍ଗଠନ UAPAର ପ୍ରଥମ ସୂଚୀର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ୬ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମହମ୍ମଦ ମୁସାଦ୍ଦିକ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର। ସେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ଜମ୍ମୁର ସୁଞ୍ଜୱାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଲଶ୍କର-ଇ-ତୈବା (LeT) ସହ ଜଡିତ ଫିରଦୌସ ଅହମଦ ଭଟ୍ଟ, ହାରୁନ ରଶିଦ ଗନାଇ, ବିଲାଲ ଅହମଦ ମିର, ଆବିଦ କୟୁମ ଲୋନ, ନଜିର ଅହମଦ ଗୁଜ୍ଜର, ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଓରଫ ହାଫିଜ ଅବଦୁଲ ରଉଫ, ଅଶଫାକ ଅହମଦ, ହାଫିଜ ଖାଲିଦ ୱାଲିଦ, ମୌଲାନା ସୈଫୁଲ୍ଲା ଖାଲିଦ, ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ, ମୌଲାନା ୟୁସୁଫ ତାଇବୀ, ଓୱୈସ ଫାରୁକ, କାରି ୟାକୁବ ଶେଖ, ରାନା ଇଫ୍ତିଖାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସହିଦ ଫୈସଲ (ଯିଏ ଅଲ୍-କାଏଦା ଏବଂ ISIS ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ, ୧୯୬୭ (UAPA) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ "ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ" ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ, ଅସ୍ତ୍ର କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କରିପାରିବ।
୨୦୧୯ ମସିହାରେ UAPAରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଶନିବାର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୨୩ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ, ମୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।