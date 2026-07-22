ETV Bharat / bharat

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ବସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ତିନି ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା ।

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ବସିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
RAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA MEETING (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅଯୋଧ୍ୟା: ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଘଟଣା ପରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନ୍ତରୀଣ ମହାସଚିବ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ, ସଦସ୍ୟ ଜଗଦଗୁରୁ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ମହନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି, ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ତୀର୍ଥପ୍ରସନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ଗିରି, ଦିନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜଗଦଗୁରୁ ବାସୁଦେବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶଶାଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀ, ପଦାଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କେ. ପରାଶରଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀ, ଗୃହ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀ, ସଚିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲୋଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂଯୋଜକ କେ. ପରାଶରଣ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ମହନ୍ତ ଦିନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ତିନୋଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ପାଇଁ ଗଣନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ବୈଠକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ମାମଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ନୋଟିସ ଓ ୟୁପି SITକୁ ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ଏହା କହିଲେ ଅନୁପମ ଖେର

TAGGED:

RAM JANMABHOOMI TEERTH KSHETRA
RAM MANDIR MEETING AYODHYA
ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର
AYODHYA NEWS
RAM JANMABHOOMI TRUST MEETING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.