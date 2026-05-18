ଦିଲ୍ଲୀର ‘ମଟକା ମ୍ୟାନ୍’ ଅଲଗ୍ ନଟରାଜନ ! କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇ ମାନବସେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ବ୍ରତ
ତତଲା ଖରାରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ନଟରାଜନଙ୍କ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ମାଟି ମାଠିଆ, ପ୍ରତିଦିନ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଲୋକ । ୱାସିମ ଫିରୋଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : May 18, 2026 at 8:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖରାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବେ ପାଦ ରଖିବା ମୁସ୍କିଲ । ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା । ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣି ମାଠିଆ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମରୁଭୂମିରେ ଜଳ ସନ୍ଧାନ ପରି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସେ ଦିନସାରା ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ କି ରିକ୍ସା ଚାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଲୋକଟିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଠିଆର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଦିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଠିଆ ପଛରେ ଥିବା ମଣିଷଟିର କାହାଣୀ ନିଆରା । ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗ୍ ନଟରାଜନ। ଦିଲ୍ଲୀର ‘ମଟକା ମ୍ୟାନ୍’ ଭାବରେ ସେ ଏବେ ପରିଚିତ।
ମୂଳତଃ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁର ନିବାସୀ ନଟରାଜନ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ୍ ଭିସାରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା । ବ୍ୟବସାୟ ଗଢ଼ିଉଠିଲା, ପରିବାର ହେଲା, ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିରେ କଟିଗଲା ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ । ଲଣ୍ଡନର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୋଧହୁଏ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି । ନଟରାଜନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ । ଲମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା, ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ଶେଷରେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବି ହରାଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭିତରୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା । ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏବେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେରିଆସିଲେ ଭାରତକୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କରିନେଲେ ନିଜ କର୍ମଭୂମି ।
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମଜବୁତ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ତିଆରି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଅନାଥାଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ବାସହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକର ଲଙ୍ଗରରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉ କି ଅଜଣା ମୃତଦେହର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସବୁଠି ଚୁପଚାପ ନିଜ ଅବଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ନଟରାଜନ । ଏସବୁ ଭିତରେ ୨୦୧୪ର ଏକ ଖରା ଦିନରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟତା । ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ଲାଗି ଏଠିସେଠି ବୁଲୁ ହତାଶ ହେଉଥିଲେ । କେହି ହାତପମ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ ତ କେହି ଦୋକାନ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମାଗୁଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନଟରାଜନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଓ୍ବାଟର କୁଲର ଲଗାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାଟିର ମାଠିଆ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ।
ନଟରାଜନ କୁହନ୍ତି, “ମାଟି ମାଠିଆ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ । ଏଥିରେ ପାଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ରହେ । ମାଟିର ହାଲକା ହାଲକା ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦରକାର ପଡ଼େନି ।” ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା କିଛି ମାଠିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ବଡ଼ ଅଭିଯାନର ରୂପ ନେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ମାଠିଆ ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରୁ ପାଣି ପିଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି କାମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, MCD ଓ PWD କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । କେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ନଟରାଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଜଳଛତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକ ମାନବିକତାର ସନ୍ଦେଶ । ସେ କହନ୍ତି, “ଜଣେ ତୃଷ୍ଣାର୍ତ୍ତକୁ ପାଣି ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନବତା । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ।”
ଏହି ମାଟି ମାଠିଆର ପାଣି ପିଇ ଶ୍ରମିକ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, “ଦିନସାରା ଖରାରେ କାମ କରିବା ପରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆରାମ ।” ଶ୍ରମିକ କମଲେଶଙ୍କ କହିବା କଥା, “ଏହି ମାଠିଆ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଖରାରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା ।” ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ରାଜେଶ କହନ୍ତି, “ତୃଷ୍ଣା ଲାଗିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଟିନ୍ତ ଥାଉ ଯେ ଏଠାରେ ପାଣି ମିଳିବ । ନଟରାଜନଙ୍କ କାମ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।” ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାର ସୁପରଭାଇଜର ପ୍ରଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ନଟରାଜନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦିନସାରା ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, କାରିଗର ଓ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାଟି ମାଠିଆ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଲଟିଛି । “ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥକିପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ । ଆଜିର ସମୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଖୁବ କମ୍ । ନଟରାଜନଙ୍କ ଏହି ସେବା ସତରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ।
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ମଧ୍ୟରେ ମାଠିଆର ଏହି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଉନି ବରଂ ମାନବିକତା ଏବେବି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ସତରେ ଅଲଗ୍ ନଟରାଜନ ସଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।