NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପୁଣେରୁ ଗିରଫ୍

NEET UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିକୁ ପୁଣେରୁ CBI ଗିରଫ୍ କରିଛି । ମାମଲାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Mastermind of NEET Paper Leak Case Arrested
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 8:39 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ପୁଣେ: NEET-UG ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ CBI ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି । CBI ପୁଣେରୁ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) CBI ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାଟୁରର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି NEET ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମିଟିର ଅଂଶ ଥିଲେ ।

ପ୍ରଫେସର କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ପୁଣେସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଫେସର କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇଥିଲେ ।

ମାମଲା ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରଫେସର କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କୁ ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।"

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଫେସର କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନୋଟବୁକରେ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା 3 ମେ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଠିକ୍ ମେଳ ଖାଉଥିଲା ।

CBI ଚଢ଼ାଉ

ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ CBI ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ଫୋରେନସିକ୍ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ୍ ଚାଲିଛି ।

ଆହୁରି ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି

ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ୍ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି । ଜୟପୁର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନାସିକ୍, ପୁଣେ ଏବଂ ଅହଲ୍ୟା ନଗରରୁ ମୋଟ୍ ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ସାତ ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଯାଇଛି ।

