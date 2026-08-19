କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ
ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କୋଲକାତାର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : August 19, 2026 at 9:20 AM IST
କୋଲକତା (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ): ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ।
VIDEO | West Bengal: At least nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata; visuals from the spot, further details awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p)#Kolkata #Fire pic.twitter.com/7IQLA1pdI4
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ବାସିନ୍ଦା:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମିର୍ଜା ଗାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1.45 ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ମିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା:
"ଘନ ଧୂଆଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଡି ଦ୍ବାରା ଉପର ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଭୟ ରହିଛି," ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୂଳ କାରଣ ନିରୂପଣ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ନିଆଁ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଛୁ ।" ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ କୋଲକତା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ।
2 ଦିନ ତଳେ ହୋଟେଲ ବିଦେଶିନୀରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ:
ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାରାପୀଠର ହୋଟେଲ ବିଦେଶିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ 9 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଧୂଆଁ କାରଣରୁ ଲୋକେ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ ।
ହୋଟେଲ ବିଦେଶିନୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରୋବିତ ପଲ୍, ତାଙ୍କ ପୁଅ କଲ୍ୟାଣ ପଲ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାରାପୀଠ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 15ଟି ହୋଟେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଏକ ହୋଟେଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।