ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍-ନିଜାମ୍ମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା ଏସି୍ ଓ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍
ରବିବାର ଭୋର୍ ସମୟରେ କୋଟା ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁଇଟି କୋଚରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
Published : May 17, 2026 at 9:32 AM IST
କୋଟା (ରାଜସ୍ଥାନ): ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଜି ସକାଳେ 5.15ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
2ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ:
ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 12431 ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍-ନିଜାମ୍ମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଚାନକ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବିକ୍ରମଗଡ ଓ ଲୁଣୀ ରିଚା ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏକ 3rd AC କୋଚ୍ ଓ ଏକ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
A fire was reported in B-1 coach (near SLR end) of Train No. 12431 Thiruvananthapuram–Hazrat Nizamuddin Rajdhani Express between Luni Richha (LNR) and Vikramgarh Alot (VMA) at Km 729/02 (Loco) & 728/14-16 (SLR) in Down direction. All passengers of the affected coach were safely… pic.twitter.com/uOJXP5xqUj— ANI (@ANI) May 17, 2026
ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଆଁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
କୋଟା ଡିଭିଜନ୍ ବରିଷ୍ଠ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୌରଭ ଜୈନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରେନ ସଂଖ୍ୟା 12431 ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମ୍- ନିଜାମ୍ମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ କୋଟାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ DRM ଅନିଲ କାଲରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରେଳ ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । 2ଟି କୋଚ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ।
ରେଳ ଚଳାଚଳ ଠପ୍:
ନିଆଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେହି ରେଳଲାଇନ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି । ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ତତ୍କାଳ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ:
ବରିଷ୍ଠ ଡିସିଏମ୍ ସୌରଭ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ସର୍ଟସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ରେଳ ବିଭାଗ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ସ୍ଲିପର୍ କୋଚରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ରର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି । ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ।