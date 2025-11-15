Bihar Election Results 2025

ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା କାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନା, 9 ମୃତ 29 ଆହାତ

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । 'ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର' ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ମାମଲାରେ ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।

nowgam police station blast
ନୌଗାମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat Odisha)
ETV Bharat Odisha Team

November 15, 2025

Updated : November 15, 2025 at 9:29 AM IST

NOWGAM POLICE STATION BLAST ଶ୍ରୀନଗର (ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର): ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଯାହାକୁ ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।ତେବେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୋରେନସିକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର" ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୨ ମିନିଟରେ ଫୋରେନ୍ସିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଆହାତମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଅଧିକାରୀ । ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦରୁ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଗଣାଇର ଭଡା ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 360 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର କିଛି ଅଂଶକୁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ପୂରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

November 15, 2025

