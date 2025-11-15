ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା କାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନା, 9 ମୃତ 29 ଆହାତ
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନୌଗାମ ଥାନାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । 'ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର' ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ ମାମଲାରେ ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।
Published : November 15, 2025 at 8:01 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:29 AM IST
NOWGAM POLICE STATION BLAST ଶ୍ରୀନଗର (ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର): ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଯାହାକୁ ନୌଗାମ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।ତେବେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫରେନସିକ ଟିମ୍ ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୋରେନସିକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
J-K: Nine killed, several injured after blast occurs at Nowgam Police Station— ANI Digital (@ani_digital) November 15, 2025
Read @ANI Story | https://t.co/kMLFQJjxt9#NowgamBlast #DelhiBlast #NowgamPS pic.twitter.com/gZhrfZU6IQ
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର" ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମାମଲାରେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧:୨୨ ମିନିଟରେ ଫୋରେନ୍ସିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି । କିଛି ଆହାତମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | J&K: 9 dead and several injured in the blast near Nowgam Police Station last night.— ANI (@ANI) November 15, 2025
Visuals from outside SMHS Hospital in Srinagar where the injured have been brought. pic.twitter.com/ptnYR4XOWP
ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ଅଧିକାରୀ । ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଛି ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
#WATCH | J&K: 9 dead and several injured in the blast near Nowgam Police Station last night.— ANI (@ANI) November 15, 2025
Visuals from outside SMHS Hospital in Srinagar where the injured have been brought. pic.twitter.com/ptnYR4XOWP
ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦରୁ ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ମୁଜାମ୍ମିଲ ଗଣାଇର ଭଡା ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 360 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ । ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର କିଛି ଅଂଶକୁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ପୂରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
#WATCH | Srinagar, J&K | IG CRPF Pawan Kumar Sharma leaves after visiting the area near Nowgam police station, where a blast occurred last night. pic.twitter.com/loroyhKonN— ANI (@ANI) November 15, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ: 12 ଛୁଇଁଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, 20 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର' ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ
#WATCH | Srinagar, J&K | A man claiming to be an eyewitness of the blast that occurred near Nowgam police station, Tariq Ahmed says, " we heard a loud explosion and we could not figure out what it was. it was when we saw the people coming out of it, crying, that we knew something… pic.twitter.com/A31iLKtwkK— ANI (@ANI) November 15, 2025
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ