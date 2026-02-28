ETV Bharat / bharat

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 18 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 18 ମୃତ । ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ।

BLAST IN KAKINADA
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ (ETV Bharat)
Published : February 28, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 4:19 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କାକିନାଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଜିଲ୍ଲାର ଭେଟଲାପାଲିମ ସ୍ଥିତ ସମରଲାକୋଟା ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଏକ ବାଣ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ଗୋଦାବରୀ କେନାଲ ପାଖରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ରୀ ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କଳା ଧୂଆଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା । ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ସ୍ଲାବ ଫାଟି ଯାଇଛି ।

ତେବେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ । ୮ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତଦେହ କ୍ଷେତରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି । ଆଖପାଖର ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁରେ ଘନ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣ ଖେଳିଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗାଁର ଏକ ବାଣ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ଧପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗାଲାପୁଡି ଅନିତା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟନଗରମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାକିନାଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭେଟଲାପାଲିମରେ ଏକ ଆତସବାଜି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ। ମୁଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆମେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ।"

