Marked Unsafe : ଏବେ ବି କାହିଁକି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷିତ କୋଠାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ?
‘ମାର୍କଡ୍ ଅନସେଫ୍’: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର; ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଘରମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଜୀବନ
Published : October 14, 2026 at 8:29 PM IST
ଜୟପୁର: ଆଠଟି କୋଠରୀ, ଆଠଟି ଭଡ଼ାଟିଆ ପରିବାର ଏବଂ ଏକ ହାଭେଲି, ଯାହାର କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରର କୌଣସି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ କେବଳ ନାମକୁ ମରାମତି କରାଯାଏ। ଜୟପୁରର ସୁଭାଷ ଚୌକ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଖୱାସ ଜୀ ହାଭେଲି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ବିପଦ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଥିବା ଘର ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଏହି ବିପଦ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସହରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
ETV ଭାରତର ‘ମାର୍କଡ୍ ଅନସେଫ୍’ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଥିବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଏବଂ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମରାମତିର ଅସହ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଘରମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଆବାସର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
କୌଣସି କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୁଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତତ୍ପରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ରହିଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଫାଇଲ୍ରେ ଅଟକି ରହେ।
ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କେତେ କୋଠାରେ ସତ୍ୟ ନିକେତନ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ? ବିପଦ ଜଣାଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ କୋଠାରେ ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ?
ଜୟପୁର: ବିପଦରେ ଐତିହ୍ୟ
ଜୟପୁରରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ହାଭେଲିଗୁଡ଼ିକ ସହରର ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ବାହ୍ୟ ରୂପ ପଛରେ ରହିଛି ଅବହେଳିତ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ, ଯାହା ତଳେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚୌକ, ଖୱାସ ଜୀ କା ରାସ୍ତା, ପୁରାଣୀ ବସ୍ତି ଓ ଚାନ୍ଦପୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବେଳେ ଅନେକ କୋଠାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
ପୁରୁଣା ଖୱାସ ଜୀ ହାଭେଲି ଜୟପୁର ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟର। ଏହାର ଏକ ଅଂଶର ମାଲିକ ବାବୁଲାଲ ସାଙ୍ଖଲା ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଛାତର କୌଣସି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମରାମତି କରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଭେଲିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଏବେ ତିନି ଜଣ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଗତପୁରାରେ ଏକ ନୂଆ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଘରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ହାଭେଲିର ଆଠଟି ଭଡ଼ା କୋଠରୀରେ ଆଠଟି ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି।
କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କାମ ଖୋଜି ଜୟପୁର ଆସିଥିବା ବୁଲ୍ଟି ଦେୟ ୨୦୨୧ରୁ ଏକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କେତେବେଳେ କାନ୍ଥରୁ ଚୂନ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘର ଥରୁଥିବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି।
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଭୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି କାମ ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କମ୍ ଘରଭଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର ନେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଘର ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ପୌରପାଳିକାର ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାପକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦପୋଲ, ସୁଭାଷ ଚୌକ, କିଶନପୋଲ ବଜାର, ରାମଗଞ୍ଜ, ଜୋହରୀ ବଜାର, ଚୌରା ରାସ୍ତା, ପୁରାଣୀ ବସ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ଭଳି ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଛୋଟି ଚୌପାରରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ମହାରାଜା ସ୍କୁଲ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ନଗର ନିଗମ ଘିୱାଲୋଁ କା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଖେଜରୋଁ କା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମୋଦୀ ଭବନ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ପୁରୁଣା ହାଭେଲିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା।
ହାୱା ମହଲ-ଆମେର ଜୋନ୍ର ଡେପୁଟି କମିଶନର ସନ୍ତଲାଲ ମକ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୋନ୍ରେ ୪୬ଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କିଶନପୋଲ ଜୋନ୍ର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଂଶୁଲ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ୪୯ଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମରାମତି କାମ ଅଟକି ରହୁଛି। ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ: କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନବୀୟ କ୍ଷତି
ସତ୍ୟ ନିକେତନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଓ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଥ୍ୟରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ରେ ପ୍ରକାଶିତ MCD ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ମଧ୍ୟରେ ୧,୦୦୭ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪୭୧ଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ୭୫୩ଟି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଆଦେଶ, ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ୧,୫୫୧ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଏବଂ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ୭୧୪ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ମୋଟ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ମଧ୍ୟରେ ୬୮୭ଟି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ୮ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ୬୬ଟି ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ମୃତାହତଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। NCRBର ‘ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୪’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ୪୨ଟି ଘଟଣାରେ ୪୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୪୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଆବାସିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ୨୫ଟି ଘଟଣାରେ ୩୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ତଥ୍ୟ ଗଠନାତ୍ମକ ବିଫଳତାର ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହିଁ। କେତେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାରେ ଏବେ ବି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ?
ରାୟପୁର: ସର୍ଭେରେ ଚିହ୍ନଟ ୧୪୮ଟି ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା
ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ୧୪୮ଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜୋନ୍-୪ରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୧ଟି କୋଠା ରହିଛି।
ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୋନ୍-୨ରେ ୨୪ଟି, ଜୋନ୍-୫ରେ ୨୦ଟି, ଜୋନ୍-୬ରେ ୧୩ଟି ଏବଂ ଜୋନ୍-୩ରେ ୧୨ଟି କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଜୋନ୍-୭ରେ ୧୧ଟି, ଜୋନ୍-୧ରେ ୧୦ଟି, ଜୋନ୍-୯ରେ ୪ଟି ଏବଂ ଜୋନ୍-୧୦ରେ ୩ଟି କୋଠା ରହିଛି। ଜୋନ୍-୮ରେ କୌଣସି ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହି ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ମରାମତି, ଘର ଖାଲି କରାଇବା ନା ଭଙ୍ଗାଯିବା। କେଉଁଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଘର, ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଓ ସିନେମା ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ତାଲିକାରେ
ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୪୧ଟି କୋଠାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ସହ ୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୩୦ର ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଲିକାରେ ୮୬ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ତାଲିକାରେ କୋଲାବା, ଫୋର୍ଟ, ବାନ୍ଦ୍ରା, ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ୍, ଅନ୍ଧେରୀ, କୁର୍ଲା ଓ ଘାଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳର ଆବାସିକ କୋଠା, ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ରହିଛି।
ବାନ୍ଦ୍ରା-ଖାର ଏବଂ ଅନ୍ଧେରୀ-ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଠା ରହିଛି। ତାଲିକାରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଓ ସିନେମା ହଲ୍ର ନାମ ଥିବାରୁ ଏହି ବିପଦ କେବଳ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ରୋଗୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି।
ପାଟନା: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସରେ ସୁରକ୍ଷାର ଅଭାବ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଟନା ଆସୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଭଡ଼ା ଘର, ଲଜ୍ ଓ ହଷ୍ଟେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ପାଟନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (PMC)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ ୬,୩୮୩ଟି କୋଚିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧,୨୫୬ଟି ପାଟନାରେ ଅଛି। ସହରର ଲଜ୍ ଓ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ପ୍ରାୟ ୧,୫୦୦ କୋଟିରୁ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ହେଉଛି ବୋଲି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ।
PMCର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନ୍ରେ ୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍କିପୁରରେ ୧,୯୫୯ଟି, ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ୭୪୩ଟି, କଙ୍କରବାଗରେ ୧୭୨ଟି, ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୪୯ଟି ଏବଂ ଆଜିମାବାଦରେ ୧୨ଟି ହଷ୍ଟେଲ୍ ରହିଛି।
ବାଙ୍କିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନୟା ଟୋଲା, କଦମକୁଆଁ ଓ ଖଜାଞ୍ଚି ରୋଡ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କୋଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଫସି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଆହତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।
ବିହାରରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନାପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC) ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଉପରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆଉ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ମହଲା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହଷ୍ଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
ପାଟନା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। ପୂର୍ଣ୍ଣିଆରେ ୪୭ଟି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୧୭ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ। ଭାଗଲପୁରରେ ଥିବା ୭୩ଟି ଘରୋଇ ହଷ୍ଟେଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନୁହେଁ। ଗୟାଜୀରେ ୧୦ଟି ହଷ୍ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି।
ଡେରାଡୁନ୍: ଆଠଟି ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାରେ ଏବେ ବି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି
ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ଆଶିଷ ଚୌହାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୌରପାଳିକା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ଭେରେ ଆଷ୍ଟଲି ହଲ୍, କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ଚକ୍ରାତା ରୋଡ୍ରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ LIC କୋଠା ସମେତ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବହାରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କୋଠା ବିପଦସଙ୍କୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ କୌଣସି କୋଠାକୁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଅର୍ଥ ତାହାକୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନୁହେଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନଗର ନିଗମ ୨୧ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆରହାଟ ବଜାର, ଧାମାୱାଲା, ଚୁଖ୍ଖୁୱାଲା ଓ ରାଜପୁର ରୋଡ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି କୋଠାରେ ଏବେ ବି ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି।
‘ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସିଟି ସିରିଜ୍-୨୦୨୬’ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (DPR) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଠଟି କୋଠାରେ ଏବେ ବି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ?
କୋଲକାତା: ଘରମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦ ଓ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧିର ଅବହେଳା
କୋଲକାତାର ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିବାଦ କିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଘର ଖାଲି କରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସହରରେ ୪,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଲକାତାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨,୭୦୦ରୁ ୨,୯୦୦ଟି କୋଠା ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା।
ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଘରମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିବାଦ ଚାଲିଛି। କେତେକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଦୀର୍ଘଦିନର ଭଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୫୦ରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଘରଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରମାଲିକମାନେ ମରାମତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବେଳେ ଭଡ଼ାଟିଆମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜର ଦଖଲ ଅଧିକାର ହରାଇବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ପୌର ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପୌର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
ଗୁଜରାଟ: ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ
NCRBର ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଜରାଟରେ ସେହି ବର୍ଷ କୋଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୧୧୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅନେକ କୋଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନି ପୋଲ୍ରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିବାରୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ୟା ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ୧୯୫୯ରେ ନିର୍ମିତ ସରକାରୀ ଶାରଦାବେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ର ମୂଳ କୋଠା ଏତେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଜକୋଟରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରିକ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବ ସର୍ଭେ ପରେ ୩,୦୧୬ଟି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨,୪୦୮ଟି ପଶ୍ଚିମ ଜୋନ୍ରେ ରହିଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋକୁଳଧାମ ଓ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ କୋଠା ରହିଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ନିମ୍ନ ଆୟବର୍ଗର ପରିବାର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି।
ଜୁନାଗଡ଼ରେ ୫୩୭ଟି ଐତିହାସିକ ଓ ପୁରୁଣା କୋଠା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମରାମତି ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷିତ ୫୧ଟି କୋଠାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।
କୋଝିକୋଡ଼: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷିତ ବଜାର
କେରଳର କୋଝିକୋଡ଼ରେ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ସରକାରୀ କୋଠାର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ିପଡ଼ିବାରୁ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT), କୋଝିକୋଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଡିଟ୍ରେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପାଲାୟମ୍ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଆକଳନ ପରେ ନଗର ନିଗମ ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଆଠଟି ପ୍ରମୁଖ କୋଠାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଘରୋଇ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଜୟପୁର ଓ କୋଲକାତା ଭଳି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘରମାଲିକ-ଭଡ଼ାଟିଆ ବିବାଦ, ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ଏବଂ ଅଦାଲତଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ୫୦ରୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରୋଇ କୋଠା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବୈଷୟିକ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ଓ ନିୟମିତ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଛି।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଚିତ୍ର: ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଆବାସିକ କୋଠା
NCRBର ‘ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଡେଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୪’ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ କୋଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ୧,୪୩୫ଟି ଘଟଣାରେ ୧,୫୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୫୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆବାସିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ୯୨୨ଟି ଘଟଣାରେ ୯୮୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଆବାସିକ କୋଠା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଆଉ ୫୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାପକ ବର୍ଗରେ ବନ୍ଧ, ସେତୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେବଳ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
୨୦୨୪ର ରାଜ୍ୟୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସଂରଚନା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ୨୨୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୨୩, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୧୭୯, ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧୩୧ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୧୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଆବାସିକ କୋଠାରେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ତଥ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ରଖିଛି। ଏକ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବା ପରେ ବିପଦ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି କି ନାହିଁ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଜରୁରୀ
ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ ସହରରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଘରମାଲିକମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଭଡ଼ାଟିଆ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର ନେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟତଃ, ପ୍ରଶାସନ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବିବାଦ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିପଦରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କୋଠାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ।
କେବଳ କୋଠା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ପରିବାର କେଉଁଠି ରହିବେ ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ? ହସ୍ପିଟାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କୋଠାର ତତ୍କାଳୀନ ଗଠନାତ୍ମକ ବିପଦକୁ ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।
କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯେଉଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଓ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ?