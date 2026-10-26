Marked Unsafe: ଜୟପୁରର ଐତିହାସିକ ହଭେଲି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା: ସର୍ଭେ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ କିଏ ରୋକିବ ?
ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋଠାରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନଟ; ୪୫ ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଏବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି।
Published : October 26, 2026 at 1:52 PM IST
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ଏକ ଫଟୋ, ଝରକାର ଆକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରେ। ଏକ ସର୍ଭେ, ହଭେଲିର ଇତିହାସକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏକ ଅବହେଳିତ ଛାତକୁ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୟପୁରର ପ୍ରାଚୀରବେଷ୍ଟିତ ପୁରୁଣା ସହରରେ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୋଠାର ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କିଛି ହଭେଲି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛିରେ ଭଡ଼ାଟିଆ କିମ୍ବା ମାଲିକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ସହରର ଐତିହାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମରାମତି ପାଇଁ କିଏ ଅର୍ଥ ଦେବ, ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ କୋଠାର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଜୟପୁର ନିଜ ଐତିହ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆର୍.କେ. ବିଜୟବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦ରେ କରାଯାଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେରେ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀରବେଷ୍ଟିତ ପୁରୁଣା ସହରର ୬.୭୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ।
- ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ସହ ବଢ଼ିଛି ଦାୟିତ୍ୱ
ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟପୁରକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୧୮ରେ ଏକ ଡୋସିଅର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ସହରର ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇରେ ବାକୁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୟୁନେସ୍କୋ ବୈଠକରେ ଜୟପୁରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା।
ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଜୟପୁରର ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ନଗର ଯୋଜନା, ଏବଂ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହଭେଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା।”
କୌଣସି କୋଠା ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଠା ସହ ଜଣେ କଳାକାର, କାରିଗର, ବ୍ୟବସାୟୀ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରି କରାଯାଉଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ଐତିହାସିକ ରୂପ ବଜାୟ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ପରମ୍ପରା ହଜିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
- ସର୍ଭେରେ କ’ଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ?
ଜୟପୁରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ୨୦୨୦ରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଓ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ନଗର ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ବିଜୟବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ, ଝରକା, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଆଗେଇ ପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହା ପରେ ୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ, କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସର୍ଭେରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା
୧. କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା।
୨. ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପତ୍ୟଗତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ।
୩. ସେଠାରେ ବାସ କରିଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି।
ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା ଐତିହ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ପଥ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିମ୍ବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ କୋଠା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଐତିହ୍ୟଗତ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
- ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେତେକ ଜଟିଳ ମାମଲାରେ ହଭେଲିର ମାଲିକମାନେ ଆଉ ସେଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇନପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ମାଲିକ ଓ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମରାମତି କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି।
ଯାତାୟାତ ଓ ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବାସିନ୍ଦା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିରହିଲେ ଏହାର ଅବକ୍ଷୟ ଜାରି ରହୁଛି।
ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବା, ପୁଣି ଫେରିବା କିମ୍ବା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
- ମରାମତି ଏବଂ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହଭେଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ରେକର୍ଡରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଣା କୋଠାର ମୂଳ ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା, ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭିତରର ବିନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି କୌଣସି କୋଠାର ମରାମତି ସମ୍ଭବ, ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତାହାର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କୋଠା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ରେ ଥିବା ମୂଳ ରୂପକୁ ଆଧାର କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଭେଲିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହ୍ୟଗତ ଚରିତ୍ରକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ।”
- ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ?
ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଆୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିୟୁଜ୍ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
ବିଜୟବର୍ଗୀୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲ୍ଡିଂ ବାଇ-ଲ’ ବା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମରେ ହାଭେଲିଗୁଡ଼ିକୁ ହୋମ୍ଷ୍ଟେ, ଐତିହ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହଭେଲିର ମୂଳ ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ ନକରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋଠାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ଏହାର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟପୁରର ପ୍ରାଚୀରବେଷ୍ଟିତ ପୁରୁଣା ସହର ଏବେ ବି ଘର, ଦୋକାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିଜୟବର୍ଗୀୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିକଟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳ ଏବଂ ଜୋନାଲ୍ ଡେପୁଟି କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସର୍ଭେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ମାଲିକାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଜିଆଇଏସ୍ ଆଧାରିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଐତିହ୍ୟ ସେଲ୍ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଐତିହ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାର ଆଧାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଜୟବର୍ଗୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସହ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଜୟପୁର ନିଜ ଐତିହ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଉଛି, ସେହି ଠିକଣାଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍ତବରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି।
ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନର ସଂଶୋଧନ, ଘରଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ, ନକ୍ସାରେ ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ହାଭେଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।