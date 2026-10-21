Marked Unsafe: ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ୩୩% ଐତିହାସିକ ହଭେଲି ନଷ୍ଟ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମେୟର
ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହଜିଯାଉଛି ଜୟପୁରର ପୁରାତନ ହଭେଲି। ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିୟମର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା। ଅଙ୍କୁର ଜାଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 21, 2026 at 7:58 PM IST
ଜୟପୁର: ଜୟପୁରର ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ତଥାପି, ଐତିହାସିକ ହଭେଲି ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରଣ୍ଡା ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଭିତର ଅଂଶରେ କରାଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ବଜାରର ବାରଣ୍ଡା ଜବରଦଖଲ ଓ ସେଠାରେ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ରୋକିବାରେ ନଗର ନିଗମ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କଥା ଜୟପୁରର ମେୟର ସୁନୀଲ କୋଠାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
କୋଠାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୟପୁରକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ସମୟରେ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ଟି ଐତିହାସିକ ହଭେଲି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। କେତେକ ହାଭେଲିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ ବଜାର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କେତେକ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ସହରର କେତେ ଐତିହ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ତାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ETV Bharatର ‘ମାର୍କଡ୍ ଅନସେଫ୍’ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜୟପୁରର ପ୍ରାଚୀରବେଷ୍ଟିତ ପୁରୁଣା ସହରରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଐତିହାସିକ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଦାବି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଓ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୂରତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୧୯ରେ ଜୟପୁରର ଐତିହାସିକ ସହରକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ସହରର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିନାହିଁ।
ଜୟପୁରରେ ଆବାସିକ ହଭେଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖନନ ଓ କୋଠାର ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।
Marked Unsafe: Buildings Are Listed As Dangerous. Why Are People Still Living Inside? #DangerousBuildings #HousingCrisis #PublicSafety #RealityCheck https://t.co/6lgQx4VsPg— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 14, 2026
- ହଭେଲିର ବାହାର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ, ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦାବି ଭିନ୍ନ
ଜୟପୁରର ଚୌରା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ‘ପୂଜା ଘର’ ନାମକ ପୁରୁଣା ଆବାସିକ ହାଭେଲିଟି ରାସ୍ତାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଚୂନରେ ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ ପୁରୁଣା ସହରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ୩୧୮ରୁ ୩୨୦ ନମ୍ବର ଦୋକାନରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋଠାର ଗଠନରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ପଡ଼ୋଶୀ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିସରରେ ତିନୋଟି ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ୍ ହଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟର ପୁରୁଣା ଓ ମଜଭୁତ କାଠ କବାଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ବିଭାଜକ କାନ୍ଥ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହ ତଳ ମହଲାରେ ବେସମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଭୀର ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଉକ୍ତ କୋଠା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ ଥିବା ଏହି ପୁରୁଣା କୋଠାର ମୂଳଦୁଆ ଓ ଗଠନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁକେଶ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନଗର ନିଗମରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୂଆ ବେସମେଣ୍ଟ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଏକ ତଳଘର ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମୁକେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, “କାଠ କବାଟଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହା ସଟର୍ରେ ବଦଳାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଦୋକାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ମୂଳ ଗଠନ କିମ୍ବା କୋଠାର ମଜଭୁତିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଇନାହିଁ।”
- ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ସ୍ଥାନ
ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଐତିହାସିକ ହାଭେଲିରୁ ଆବାସିକ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ହଜିଯାଇଛି। ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଯେଉଁ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଏକଦା ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଖୋଦିତ କାଠ କବାଟ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଝରକା ଓ ପାରମ୍ପରିକ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଡଜନ ଡଜନ ଦୋକାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଛି।
ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଧିକୃତ ବେସମେଣ୍ଟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କୋଠାର ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଛି। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ।”
ଅର୍ଥାତ୍, ବିପଦ କେବଳ କୋଠା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିପଦକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
ଇତିହାସବିତ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭଗତ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଛାୟାଯୁକ୍ତ ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆବୃତ ପଥଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ସହରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ଭଗତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ କାନ୍ଥ, ଛାଉଣି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକର ପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏପରିକି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନେହେରୁ ବଜାର ଓ ବାପୁ ବଜାରରେ ଥିବା ରେସ୍ତୋରାଁଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ବସାଧାରଣ ବାରଣ୍ଡାରେ ଟେବୁଲ୍ ଓ ଚେୟାର ରଖୁଛନ୍ତି।”
ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅମର ଗୁର୍ଜର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ଇଟାର ଜାଲି କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନର, ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରୂପ ବଦଳିଯାଉଛି।
୨୦୨୨ର ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାରଣ୍ଡାର ଗଳିପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏହାର ଛାତ ଉପରେ ଜବରଦଖଲ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହାସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟପୁରର ବଜାରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ସେହି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
- କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଘଟଣା ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା
ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାର ପରିଣାମ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୁଭାଷ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳର ଛିଲେ କା କୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚାରିମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ସେହିପରି ଚୌକଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଗନ୍ନାଥ ଶାହ କା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ପାଞ୍ଚମହଲା କୋଠା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କୋଠାକୁ ଖାଲି କରାଇବା ସହ ଆଖପାଖର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୮ରୁ ୧୦ଟି ପରିବାରକୁ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାପରେ ଗୀ ୱାଲୋଁ କା ରାସ୍ତାର ମାରୁ ଜୀ କା ଚୌକ ଓ ନାଗୌରୀ ଚୌକରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହାଭେଲିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କୋଠାର ଗଠନଗତ ସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଖାଲି କରାଯିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ବେସମେଣ୍ଟ ଖନନ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇନାହିଁ।
ଦୁଇଥର ନଗର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (CEO) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ହାଭେଲିଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଖନନ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଦୁଆ, ସାଧାରଣ କାନ୍ଥ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାଖାପାଖି ଗଳି ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଧୁନିକ ଆର୍ସିସି କୋଠାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟିଏ କୋଠା ତଳେ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଦୁଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।”
ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ବେସମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରୁ ବିଶେଷ ଅନୁମତି ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଉଛି, ଖନନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯେଉଁ କୋଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ପୁରୁଣା ସହରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚତା ସୀମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁଖ୍ୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂମି ମହଲା ସହ ଆଉ ତିନିଟି ମହଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଭିତରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂମି ମହଲା ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ମହଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ରହିଛି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, “ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି।”
- ମରାମତି ନାମରେ ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ଏକ ଦୁର୍ବଳ କୋଠାକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାମୋଦର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କବାଟ, ଫାଟିଥିବା କାନ୍ଥ ଓ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ମାଲିକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି କୋଠାର ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଐତିହ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ଚମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ହାଭେଲିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଠାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ମୂଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହିଁ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୌର ଶକ୍ତି ଉପକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓ ପାଇପ୍ ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ତେବେ ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସହ ଅନୁମତି ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହାସହ କୋଠାର ଐତିହାସିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରେଡ୍-୨ ଓ ଗ୍ରେଡ୍-୩ କୋଠାରେ ଲାଗୁ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନଗର ଯୋଜନାକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପରାଶର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ରିୟୁଜ୍ ଉପରେ ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରି ଗ୍ରେଡ୍-୨ ଓ ଗ୍ରେଡ୍-୩ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଐତିହ୍ୟ ଆବାସ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।”
ପରାଶର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କୋଠାର ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇବା ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା।” ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ଝରକା, ତୋରଣ, ଜାଲି କାମ, ବାରଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଅଗଣାକୁ ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ।
- ବଦଳିଯାଉଛି ସହରର ଚେହେରା
ଇତିହାସବିତ୍ ଭଗତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଣା ବଜାରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖଭାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଥିରେ ତୋରଣ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଝରକା, ଜାଲି ପରଦା, କାଠ କବାଟ, ରେଲିଂ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି।
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାକୁ ଅନ୍ୟ କୋଠା ସହ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହରୀ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବଜାରର ଚେହେରା ବଦଳିଯାଇପାରେ।
ଚମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମରାମତି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୋକାନର ନାମଫଳକ, ହୋର୍ଡିଂ, ଛାଉଣି ଓ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଦରକାର।
ନିୟମାବଳୀରେ ନାମଫଳକ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଐତିହାସିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ମୂଳ ରୂପ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଙ୍କଜ ଧାରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭାଗ ‘ସର୍ବନିମ୍ନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ’ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍, କୋଠାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ସେତିକି କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଳ ରୂପକୁ ବଦଳାଇ ଏକ କୃତ୍ରିମ ନୂଆ ଚେହେରା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ କାମରେ ମୂଳ ନିର୍ମାଣ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଭାଗର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଚୂନରେ ନିର୍ମିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀରେ କରାଯାଏ, ସିମେଣ୍ଟରେ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ପାରମ୍ପରିକ ଫିନିସିଂକୁ ହଟାଇ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଳ ଫିନିସିଂକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ।
ଚୂନ, ଗୁଡ଼, ମେଥି ଓ ଗୁଗ୍ଗୁଳ ରେଜିନ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରମ୍ପରିକ ମିଶ୍ରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଧାରେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ‘କନ୍ଜରଭେସନ୍ ମାନୁଆଲ୍’କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ କୋଠା ପରି ଦେଖାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ମୂଳ ଗଠନ, ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଓ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
- କାଗଜପତ୍ରରେ ନିୟମ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଐତିହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜୟପୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି (JDA) ଓ ନଗର ନିଗମ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।
ପରାଶର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଐତିହ୍ୟ କୋଠାର ସାଧାରଣ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠାରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ କିପରି ହେଉଛି ?
ସେ କହିଛନ୍ତି, “କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥିବା ନିୟମ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।” ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଐତିହ୍ୟ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଠନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ୟୁନେସ୍କୋର ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ରେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କମିଟି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଐତିହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଏହି କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଓ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଧ୍ୱଂସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ କମିଟି ବିବରଣୀ ମାଗିଥିଲା। ଏହାସହ ଐତିହ୍ୟ ସେଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଭାରତକୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅଦ୍ୟତନ ସଂରକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
- ବିଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମେୟର, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବଜାରର ବାରଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିବା ଓ ଏହା ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ଆବାସିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରୋକିବାରେ ନଗର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ମେୟର ସୁନୀଲ କୋଠାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନଗର ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି।
ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବାସିନ୍ଦା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବ। ପ୍ରଥମେ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ।
କୋଠାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଐତିହ୍ୟ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ।” ଜୟପୁରର ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ଅନଧିକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ମେୟରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ଟି ଐତିହାସିକ ହାଭେଲି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବା କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟବସାୟ ଜୟପୁରର ଜୀବନରେଖା। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିୟମର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ୨୦୨୦ ଓ ୨୦୨୨ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
କୋଠାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ପାଇଁ ନିଜର ଉତ୍ତର ଓ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଚୀରବେଷ୍ଟିତ ପୁରୁଣା ସହର ଓ ଏହାର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନୂଆ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କୋଠା ନଷ୍ଟ ହେବା କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ଜୟପୁରର ଐତିହ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ସେହି ଗଳିଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବି ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି।