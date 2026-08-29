ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ସୈଲଜା କିରୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ; ନୈତିକ, ଟେକ୍-ଚାଳିତ, କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ସୈଲଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ । ରିପୋର୍ଟ-ମହମ୍ମଦ ରଫିକ୍ ମୁଲ୍ଲା
Published : August 29, 2026 at 8:44 PM IST
SAILAJA KIRON IN AIMS FOUNDATION DAY, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୈଲଜା କିରୋନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଏଠାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପ୍ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।
ଏହି ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି, ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି । ସୈଲଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ।
"ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା, ଚରିତ୍ର ଏବଂ କରୁଣା ସହିତ ଲିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ," କିରୋନ XIME ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ (AIMS)ର ୩୭ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାଷଣ ଦେବା ଅବସରରେ କହିଥିଲେ ।
'Role of Visionary Leadership for the Future of Management Education' ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା ।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ପାରମ୍ପରିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆକୃତିର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ।
କିରୋନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେବା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିନିଯୋଗ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।
"ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ନୁହେଁ । ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହାନୁଭୂତି, ସାଧୁତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଳି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଏକୀକୃତ କରିବା ଉଚିତ," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
30 ବର୍ଷ ବୟସରେ 12ଟି ଶାଖା ଏବଂ ₹100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ସହିତ ଏକ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସୈଲଜା କହିଥିଲେ ଯେ, କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଦେଖନ୍ତି ।
"ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାତା, ନବସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକାରୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ । ଆଜିର ଛାତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନେତା ହେବେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ସୈଲଜା ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ଏକ ପଦବୀରେ ରହିବା ନୁହେଁ । "ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ସହିତ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନବସୃଜନ କରିବା ଏବଂ ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ବୋଲି ସୈଲଜା କିରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିବେଶଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଆଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି, ସୈଲଜା କିରୋନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପରାମର୍ଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଇଛି ଯେ, ଯୁବପିଢ଼ି କିପରି ସରଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ।
ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକ ଓମକାର ସିଂହ ବାତ୍ରା, ସାମ ସାଙ୍ଗି ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାହସ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉଦ୍ୟୋଗିକତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ।
ବିନିଶା ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୈଲଜା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ କୋଇଲା ଚାଳିତ ଆଇରନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ତ୍ରି ବ୍ୟବହାର କରି ଲଣ୍ଡ୍ରି ଦୋକାନୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ଏକ ସୌରଚାଳିତ ମୋବାଇଲ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଯାନ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ।
"ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ନବସୃଜନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କିରୋନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୀତି ବିନା ସଫଳତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ । ସାଧୁତା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରେ ।
ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ । ମହାନ ନେତାମାନେ କେବଳ ଅନୁଗାମୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଅଧିକ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କାମ କରିବା, ଶିଖିବା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ।
National Assessment and Accreditation Council- NAACର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ GRG ଟ୍ରଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ CII ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ CII ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନନ୍ଦିନୀ ରଙ୍ଗସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି- ବନ୍ଧନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ' ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ; ଶ୍ରୀ ରାମୋଜି ରାଓଙ୍କ ଭିଜନ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ