ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ୭୦ତମ ତିରୁନକ୍ଷତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ MD ଶୈଳଜା କିରଣ, ୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ସମତା ପୁରସ୍କାର
ମା’ଙ୍କୁ ଭଲପାଇବା ଓ ସ୍ନେହର ସହ ଜୀବନସାରା ଯତ୍ନ ନେବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ: ଶୈଳଜା କିରଣ
Published : November 12, 2026 at 5:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା (ଏମ୍ଡି) ଶୈଳଜା କିରଣ, ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ୭୦ତମ ତିରୁନକ୍ଷତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଚିନ୍ତଲର ଶ୍ରୀ ରାମନଗରମସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଶୈଳଜାଙ୍କ ସମେତ ୭୦ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଶମଶାବାଦ ମଣ୍ଡଳର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଚାରିଦିନିଆ ମହୋତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ମହିଳା ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସୈନିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଲାଳନପାଳନ କରୁଥିବା ମା’ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମଗ୍ର ସମାଜର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭଗବଦ୍ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଯୁଗରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ତ୍ୟାଗରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମାତାପିତା ଓ ସନ୍ତାନ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁ-ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଓ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏକ ଲକ୍ଷ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ ସହ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଶୈଳଜା କିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ମା’ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଲାଳନପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ଭଲପାଇବା ଓ ସ୍ନେହର ସହ ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁ ମା’ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନସାରା ଭଲପାଇବା ଓ ସ୍ନେହର ସହ ଯତ୍ନ ନେବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଥୀନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରୁଛି।”
ଏଥିସହ ଚିନ୍ନା ଜୀୟର ସ୍ୱାମୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଉଭୟ ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ସହ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶୈଳଜା କିରଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ।