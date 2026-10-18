ବିଜୟୱାଡା କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁଇଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦାନ ଦେଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ; 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା, ଓଜନ 280.25 ଗ୍ରାମ
ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟାମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ଏବଂ ରାମୋଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏମଡି ବିଜୟୱାଡା ସ୍ଥିତ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
Published : October 18, 2026 at 9:53 PM IST
ବିଜୟୱାଡା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ): ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସହରଠୁ ଗାଁ ଗଳି । ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ, ବିଜୟୱାଡାର ଇନ୍ଦ୍ରକୀଲାଦ୍ରି ଅଞ୍ଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଇନ୍ଦ୍ରକୀଲାଦ୍ରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର । ତେବେ ମହୀମଣ୍ଡଳରେ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଆଗମନର ଦିବ୍ୟ ଅବସରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁଇଟି ସୁନା ପଦ୍ମଫୁଲ ଦାନ କରିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ।
ରବିବାର ସକାଳେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମ୍ଡି) ଚେରୁକୁରି ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଏମ୍ଡି) ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୀଲାଦ୍ରି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ।
ପରେ, ସେମାନେ କନକ ଦୁର୍ଗା ମା'ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବୀଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଣ୍ଡପମରେ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ଇଓ) ଭିକେ ସୀନା ନାୟକଙ୍କୁ ସୁନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସହିତ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ଦେବୀଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କୁଶଳୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବହୁତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଫୁଲର ଓଜନ 280.25 ଗ୍ରାମ ।
ଏହି ଅବସରରେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଏମଡି ଶୈଳଜା କିରଣ କହିଛନ୍ତି, "ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ।"
ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସେନା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ରଣୀ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲକୁ ମା'ଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି । ଏବି ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିଥାଉ କାମନା କରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ MD ଶୈଲଜା କିରୋନ; କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ