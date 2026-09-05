ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ତାଡେପାଲିଗୁଡେମରେ ଖୋଲିଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର 134 ତମ ଶାଖା, ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗ୍ରାହକ
ତାଡେପାଲିଗୁଡେମ ଶାଖା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର 42ତମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Published : September 5, 2026 at 10:59 PM IST
ତାଡେପାଲିଗୁଡେମ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ତାଡେପାଲିଗୁଡେମରେ ଶନିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର 134 ତମ ଶାଖା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂସ୍ଥାର ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇଛି । ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପାଥୁରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାଖା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି । ତାଡେପାଲିଗୁଡେମ ଶାଖା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର 42ତମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ଏହି ଅବସରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଏହାର ସେବାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସଂଗଠନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଏକ ସହର ତାଡେପାଲିଗୁଡେମରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀର ଏକ ଶାଖା ଖୋଲି ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।
ନୂତନ ଶାଖାରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ରାମା ରାଓଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚିଟ୍ ଜମା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରସିଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ତାଡ଼େପାଲିଗୁଡେମ ବିଧାୟକ ବୋଲିସେଟ୍ଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସହରରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସେବାର ପ୍ରସାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ । ସେ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ତାଡ଼େପାଲିଗୁଡେମର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଉଦଘାଟନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାହକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଶାଖା ଖୋଲିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ।
ଅନେକ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏହାର ସେବା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମ୍ପାନୀର ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଡ଼େପାଲିଗୁଡେମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏଲୁରୁ କିମ୍ବା ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଶାଖା କାରବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ ।
ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହିମାୟତ ନଗରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶାଖା ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏହାର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିଛି ।
ସଂଗଠନ କହିଛି ଯେ ଏହା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୈଲାଜା କିରୋନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ସୈଲଜା କିରୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଫିଲିପ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ; ନୈତିକ, ଟେକ୍-ଚାଳିତ, କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ