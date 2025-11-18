ETV Bharat / bharat

ଆନ୍ଧ୍ର-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ମାଓ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଟପ୍ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡ଼ମା ସମେତ ଛଅ ନିହତ

ଆନ୍ଧ୍ର-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡ଼ମା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଛି।

Combing operation by security forces
Combing operation by security forces (Representational Image/ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 18, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
ମାରେଡୁମେଲ୍ଲୀ(ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆନ୍ଧ୍ର-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ହିଡ଼ମା ସମେତ ଛଅ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହିଡ଼ମା ଅନେକ ବଡ଼ ଅପରାଧର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାରେଡୁମେଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷ ମାଓ ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ମାଦଭି ହିଡମା ଅଛନ୍ତି।

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ (ଏସପି) ଅମିତ ବରଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାରେଡୁମେଲ୍ଲି ମଣ୍ଡଳର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଏକ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରିଥିଲା। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅଲୁରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି।"

ହିଡ଼ମା କିଏ ?

ମାଧବି ହିଡ଼ମା ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ, ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତୀ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିବା ହିଡ଼ମା, ବସ୍ତର ଏବଂ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଦଳରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହିଡ଼ମା ଯୁବ ବୟସରେ ମାଓବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗରିଲା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିକାର ଭାବେ ତାର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ହିଡ଼ମାକୁ ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଗରିଲା ଆର୍ମିର କମାଣ୍ଡର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା।

Top Naxalite commander Hidma
Top Naxalite commander Hidma (ETV Bharat)

ହିଡ଼ମା ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାଓବାଦୀ)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ଏକମାତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ₹50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା। ହିଡ଼ମା 2017 ସୁକମା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ 2013 ଝିରମ ଘାଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମେତ ଅତି କମରେ 26ଟି ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମେତ 27 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ସେ 2010 ଦାନ୍ତେୱାଡା ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 76 ଜଣ CRPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ 2021 ସୁକମା-ବିଜାପୁର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 22 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ କରିବାର ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2200ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟର

ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏରାବୋର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କିରଣ ଚଭନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 263 ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁକମା ସମେତ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନରେ 234 ଜଣଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାୟପୁର ଡିଭିଜନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ 27 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗ ଡିଭିଜନର ମୋହଲା-ମାନପୁର-ଆମ୍ବାଗଡ଼ ଚୌକି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

