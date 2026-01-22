ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ମାଓ ନେତା ଅନଲଙ୍କ ସହ 14 ନକ୍ସଲ ନିହତ, ଅନଲଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଏକ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ AK-47 ରାଇଫଲ, INSAS ରାଇଫଲ, SLR ଏବଂ ବିପୁଳ ଗୁଳି ସମେତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
Published : January 22, 2026 at 5:45 PM IST
ଚାଇବସା:ଝାରଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲା ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିିଳିଛି । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ମିଳିିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବରିଷ୍ଠ ମାଓନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନଲ ଦା ଓରଫ ତୁଫାନ ଓରଫ ପତିରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଅନଲଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର
ଏହି ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମାଇକେଲ ରାଜ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ଅନଲଙ୍କ ସହ ଆଉ 14 ନକ୍ସଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ମାଓ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିପୁଳ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଗୁଳିଗୁଳା ଜବତ
ଏନକାଣ୍ଟର ପରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ AK-47 ରାଇଫଲ, INSAS ରାଇଫଲ, SLR ଏବଂ ଶହ ଶହ ଗୁଳି ସମେତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ
ଝାରଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସିଆରପିଏଫର କେବ୍ରା ୟୁନିଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଗୁଆର ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁହାଁମିହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଅନଲ
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନସାରେ, ଝାଡଖଣ୍ଡର ଗିରିଡିହ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ଅନଲ ସରଣ୍ଡାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । ସେ ସିପିଆଇ(ମାଓବାଦୀ)ର ଝାଡଖଣ୍ଡ-ବିହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କମିଟିର ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନଲ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ରାଡରରେ ଥିଲେ । ସେ 1987ରୁ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ଝାଡଖଣ୍ଡ, ବିହାରର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆବନ୍ଦରେ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର୍ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନରେ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଜାପୁରରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 2 ନକ୍ସଲ ନିହତ