ETV Bharat / bharat

ପିକନିକରୁ ଫେରି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନରେ ଚା' ପିଉଥିଲେ: ଚଢିଗଲା ଡମ୍ପର, 5 ଯୁବକ ମୃତ

ହଠାତ ଡମ୍ପରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଆସିଥିଲା । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଡମ୍ପର ଚକା ତଳେ 6ଜଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

many Killed 2 Critical As Speeding Dumper Runs Over Youths Returning From Picnic In MP
ପିକନିକରୁ ଫେରି ରାସ୍ତା କଡ ଦୋକାନରେ ଚା ପିଉଥିଲେ: ଚଢିଗଲା ଡମ୍ପର, 5 ଯୁବକ ମୃତ (Etv Barat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନରସିଂହପୁର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ):ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ନରସିଂହପୁରଠାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହାତୀନାଳ ଜଳପ୍ରପାତରୁ ପିକନିକ ସାରି ଫେରୁଥିବା 6 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଡମ୍ପର ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜବଲପୁର-ଭୋପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନରସିଂହପୁରର ସୁଆତଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ।

ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମାଡି ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁଦୂତ

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜବଲପୁରର ଶହପୁରା, ମାନେଗାଁ ଏବଂ ନରସିଂହପୁରର କିଛି ଯୁବକ ମିଶି ରବିବାର ହାତୀନାଳ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିକନିକ ସାରି ସେମାନେ ଫେରୁଥିଲେ । ଫେରିବା ବାଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଦୋକାନରେ ଚା' ପିଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ । ହଠାତ ଡମ୍ପରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡି ଆସିଥିଲା । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା । ଡମ୍ପର ଚକା ତଳେ 6 ଜଣ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସୋମବାର ସକାଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ।

ପ୍ରତକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଥିଲା । ହଠାତ ଚାରିଆଡେ ଚିତ୍କାର ଓ କାନ୍ଦବୋବାଳି ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବରପଟୀ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଜୟପାଲ ଲୋଧୀ (୩୦ ବର୍ଷ)ଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧୀ (୨୧ ବର୍ଷ), ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧୀ (୩୨ ବର୍ଷ) ଏବଂ ରାଜପାଲ ଲୋଧୀ (୨୦ ବର୍ଷ)ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାହପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଅନ୍ୟଜଣେ ଆହତ ନୀରଜ ଲୋଧୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ଲୋଧୀଙ୍କୁ ଜବଲପୁରର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ- ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ

ନରସିଂହପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସନ୍ଦୀପ ଭୂରିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ''ହାତୀନାଳ ୱାଟରଫଲରୁ ପିକନିକ୍ କରି ଫେରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚା’ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟା (୭ରୁ ସବା ୭ଟା) ବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହାଇୱା ଚାଳକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇୱା ଚାଳକକୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।''

ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଘଟିଛି।'

ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଆତଲା ଥାନା ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍‌କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: 17 ମୃତ, ଏବେବି ଅନେକ ନିଖୋଜ, ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପ୍ରଶାସନ

TAGGED:

DUMPER RUNS OVER YOUTHS
ROAD ACCIDENT
NARSINGHPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.