ମନ୍ କି ବାତ୍ 135 ତମ ଅଧ୍ୟାୟ: ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଗଗନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଗାଥା ଶୁଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ରବିବାରରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ମନ କି ବାତ'ର 135 ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
Published : June 28, 2026 at 12:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି 135 ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ 2026ର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି । ଏତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ କରିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " half of the year 2026 is drawing to a close. over these 6 months, we have discussed numerous achievements of our countrymen in mann ki baat. in june as well, the nation has attained certain achievements… pic.twitter.com/yqCNjUiX6S— ANI (@ANI) June 28, 2026
ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ:
ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । "ନିକଟରେ କୋଲକତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନୌବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ INS ଦୁନାଗିରି, INS ସଂଶୋଧକ, INS ଅଗ୍ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଡିଜାଇନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ମାଣ ବିଧି ସବୁକିଛି ସ୍ବଦେଶୀ ଅଟେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " the country also achieved a major success in the aviation sector in the month of june itself. the c-295 aircraft is ‘made in india’; c-295 aircraft has completed its maiden flight and 40 such aircrafts are… pic.twitter.com/EtFMGFXObP— ANI (@ANI) June 28, 2026
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଜୁନ ମାସରେ ଆଭିଏସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଛି । C-295 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟେ । ଏହି ବିମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଉଡାଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ କରିଛି । ଏବଂ ଏଭଳି 40ଟି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା MSME ଓ ଏରୋସ୍ପେଶ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଗୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବଢୁଛି । ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month, the drdo also successfully tested an indigenous ‘long-range land-attack cruise missile’. it was developed jointly by drdo laboratories and indian industry partners; in other words, from the seas… pic.twitter.com/7ArEHtzCSp— ANI (@ANI) June 28, 2026
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ମାସରେ, DRDO ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ 'ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଟାକ୍ କ୍ରୁଜ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର'ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ DRDO ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି ।"
ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ,"ଆମକୁ ବର୍ଷାଜଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମେ 'କ୍ୟାଚ୍ ଦି ରେନ୍' ଅଭିଯାନର ଗତିକୁ ଟିକିଏ ବି ଧୀମା ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ନିବେଦନ କରୁଛି: ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " another event took place in june that saw the entire world join hands with india’s efforts – and that event was ‘international yoga day’. this time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations… pic.twitter.com/9MKOzm3OrK— ANI (@ANI) June 28, 2026
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ:
ଦେଶରେ ଜୁନ ମାସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ 2,500 ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆମ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " many people have written to me suggesting that i speak about a special topic. this topic relates to ‘ganesh utsav’. although there is still quite some time left for ‘ganesh utsav’, people have urged that… pic.twitter.com/UHTCicankI— ANI (@ANI) June 28, 2026
'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକଲ୍'
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, "ପୂଜାପାଠ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ମାଟିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରୁ ଏବଂ ଏହା ପାଣିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ଥା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାଉ । ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଣନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମେ 'ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକଲ୍' ହୋଇପାରିବା ଓ ନିଜର ଦାୟିତ୍ବ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା । ଏହା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ," ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।