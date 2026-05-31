ମନ କି ବାତ୍; ଓଡିଶାର ବେଲ ପଣା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବେଲ ପଣା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି ।
Published : May 31, 2026 at 9:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାସିକିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲ ପଣା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି । ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍'ର ଆଜି ୧୩୪ତମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ସବୁ ଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।
हमारे देश में तपती गर्मी से लड़ने में रसोई की चीजों से बने पेय पदार्थ भी बहुत काम आते हैं, जो राहत देने के साथ-साथ काफी फायदेमंद भी हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा में ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की झलक भी मिलती है।#MannKiBaat pic.twitter.com/LW7iKGvK8d— Narendra Modi (@narendramodi) May 31, 2026
ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା-
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପାନୀୟ 'ବେଲ ପଣା'ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପାନୀୟକୁ ନେଇ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥିବା ବେଲପଣା ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି । ଏହି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମୃଦୁପାନୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ, ଆମ ମାଟିର ପାରମ୍ପରିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପିଏମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
आज पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सत्यवादी विधानसभा क्षेत्र की गड़ा बड़ापुट पंचायत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के #MannKiBaat के 134वें संस्करण को सुना।— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 31, 2026
प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की उपलब्धियों, आमजन के प्रेरणादायी सेवा कार्यों, खेल जगत में भारत की सफलताओं,… pic.twitter.com/5f9QdxfHYW
ଓଡିଶା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଆମ୍ବ କିସମ ରହିଛି । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହାପୁସ୍, କେଶର, ଦଶହରୀ, ଲାଙ୍ଗରା, ହିମସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗନାପାଲି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । "ଆମ୍ବ ଆଲୋଚନାର ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ । ଭାରତରେ ଏପରି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ," ସେ କହିଥିଲେ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି ।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने #MannKiBaat कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी से बचाव के लिए प्रचलित पारंपरिक पेय पदार्थों का उल्लेख किया, जिसमें ओडिशा के प्रसिद्ध ‘बेल पना’ का भी जिक्र किया।— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 31, 2026
ओडिशा में गर्मी के दिनों में बेल पना का विशेष महत्व है और… pic.twitter.com/ZF8X5kmcnL
ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଏକାଧିକ ଥର ମାସିକିଆ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍’ରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ओडिशा का बेल पना!— Sambit Patra (@sambitswaraj) May 31, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, आज के #MannKiBaat कार्यक्रम में ओडिशा के पारंपरिक एवं स्वास्थ्यवर्धक पेय ‘बेल पना’ का उल्लेख किया।
गर्मी के मौसम में शरीर को शीतल, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने में बेल पना का महत्व अतुलनीय है। प्रधानमंत्री जी का यह… pic.twitter.com/BDPRumzeEC
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାତ୍ର ଓମ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କଥା, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିକାଶ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ