ମନ କି ବାତ୍; ଓଡିଶାର ବେଲ ପଣା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବେଲ ପଣା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି ।

MANN KI BAAT 134TH EPISODE
ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣା ସହ ସୁସ୍ବାଦୁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 31, 2026 at 9:53 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାସିକିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍’ରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲ ପଣା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି । ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍'ର ଆଜି ୧୩୪ତମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ସବୁ ଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ।

ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା-

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବେଲପଣାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ପାନୀୟ 'ବେଲ ପଣା'ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମୋଦି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପାନୀୟକୁ ନେଇ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖୁଥିବା ବେଲପଣା ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦି । ଏହି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମୃଦୁପାନୀୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ, ଆମ ମାଟିର ପାରମ୍ପରିକ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ପିଏମ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶା ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଶଂସା-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ଅନନ୍ୟ ଆମ୍ବ କିସମ ରହିଛି । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହାପୁସ୍, କେଶର, ଦଶହରୀ, ଲାଙ୍ଗରା, ହିମସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗନାପାଲି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । "ଆମ୍ବ ଆଲୋଚନାର ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ । ଭାରତରେ ଏପରି କୌଣସି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ," ସେ କହିଥିଲେ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି ।

ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଏକାଧିକ ଥର ମାସିକିଆ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ୍’ରେ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।

