ମଣିପୁରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 15 ମୃତ, 150 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
Published : November 21, 2026 at 9:48 AM IST
ଇମ୍ଫାଲ: ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମଣିପୁରର ଚାନ୍ଦେଲ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 150 ଜଣ ଇମ୍ଫାଲ ସ୍ଥିତ ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦେଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚାକପି କାରୋଙ୍ଗରେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ମୃତାହତଙ୍କ ଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ମିଥାନଲର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରିତ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଆସୁଥିବାରୁ ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଫଳରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲର ଯୁଗ୍ମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଚେତନ ହୁଣ୍ଡୋଙ୍ଗବାମ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆଜି ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଚାନ୍ଦେଲ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବିଷକ୍ରିୟା ଘଟିଛି । ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହା ମିଥାନଲ ବିଷାକ୍ତତା ଅଟେ । ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାକପି କାରୋଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖକୁ ୧୪୦ ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ହେମୋଡାଏଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି।’’
ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା କମ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଜା ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ରିମ୍ସ ଓ ଜେନିମ୍ସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ମଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆଇନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଚେତନ କରିବୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 13 ଜୀବନ, 20 ଆହତ: ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ