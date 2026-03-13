ETV Bharat / bharat

ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (CJI) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

'ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ': ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 4:07 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବଜାରର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନ ପଠାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ।

ଏହି ମାମଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଥିଲା । କୋର୍ଟ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସିଜେଆଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ସିଜେଆଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, "ମୂଳତଃ, ଏହା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ବି ନିକୃଷ୍ଟ । ତୁମର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।" ସିଜେଆଇ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ଦାବିର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ବୁଝିବା ଉଚିତ ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓକିଲଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ବୈଧ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବଜାରର ବ୍ୟବହାରିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯେତେ କମ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ କମ୍ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମୌଖିକ ଭାବେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମାସକୁ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରି ଦିନ ଛୁଟି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନର ଛୁଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେରଳ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ।" ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2013ରେ, କେରଳ ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।

ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ମାନସିକତା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି । ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ CJI ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଖଣ୍ଡପୀଠ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି,"ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଆଇନ ଆଣନ୍ତି; ଆପଣ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ।"

ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ଦାବି କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଛୁଟି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

-ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

