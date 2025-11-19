ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବାପାକୁ 178 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ
କେରଳରେ 11 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ 3 ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି 178 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ ଗଲା ବାପା । କେରଳ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ।
Published : November 19, 2025 at 10:47 PM IST
ମଲପୁରମ (କେରଳ): କ୍ରୁରତା, ଅମାନବିକତାର ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ବାପା । ନିଜ 11 ବର୍ଷୀୟା କୋମଳମତି ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା 46 ବର୍ଷୀୟ ବାପା । ଅଭିଯୋଗରେ 178 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେରଳର ଆରିକେଡ ଅଞ୍ଚଳରେ । 2022 ଜୁନ ମାସରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡା ଭର୍ତ୍ସନା କରିବା ସହ ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କେରଳର ମଞ୍ଜେରୀ ପକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ।
ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବାପାକୁ 178 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ:
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ (ଗୁଡ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ ଟଚ୍) ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଝିଅଟି ତା ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି କ୍ରୁରତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ଯାହାପରେ ଏହି ଲଜ୍ଜିତ ଘଟଣାଟି ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା । ଏନେଇ ଶିକ୍ଷକ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାପରେ ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ସଜା କାଟି ବେଲରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା । ପକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଧମକ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 178 ବର୍ଷର ସଜା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
11 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା ବାପା:
ଏହି ଘଟଣା ଜୁନ 2022ରେ ହୋଇଥିଲା । 11 ବର୍ଷୀୟା ଝିଅ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଧମକ ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା 46 ବର୍ଷୀୟ ବାପା । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅଟି ସହିତ 3 ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ କଡା ଭର୍ତ୍ସନା କରାଯାଇଛି । ଝିଅଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବଦଳରେ ବାପାର ଏଭଳି କ୍ରୁରତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅନୁକମ୍ପା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଚାରପତି ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାନୁଆରୀ 2022ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2023 ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଝିଅଟିକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୋମସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଝିଅଟିକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଝିଅଟି ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲା ।"
ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆଉମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅଟିର ମାଆ 3 ଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାପରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଝିଅଟିର ମାଆ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଝିଅଟିର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଭାବି ଝିଅଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଭୁଲବଶତଃ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳିପେଟରେ ବାଜିବାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଝିଅଟି କହିଥିଲା ।"
ଗୁଡ ଟଚ ବ୍ୟାଡ ଟଚ୍ ପଢା ବେଳେ ଝିଅଟି କହିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା:
କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ (ଗୁଡ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ ଟଚ୍) ବିଷୟରେ ପଢାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଝିଅଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲା । ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆରିକୋଡ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ । ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଝିଅଟିର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 2021ରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା 5ଏମ, ଏନ୍ ଓ ଏଲ ଅନୁଯାୟୀ 40 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ 178 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ