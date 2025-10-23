ଉଦ୍ଭାବନ ନିଶାରେ ଜୟପ୍ରକାଶ; ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇ ବି ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଚୁଲା
ଏହି ଟୁଲା ଥରେ ଜଳିବା ପରେ ପାଣି ଚାରି ମିନିଟରେ ଗରମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜାଳେଣି କାଠ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ହେବ ।
କୋଜିକୋଡି: ଉଦ୍ଭାବନ ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି । ଏହି ନିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଶା ଉତୁରିନି, ବରଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ଗବେଷଣାରେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି କାଜିକୋଡିର ଭି.ଜୟପ୍ରକାଶ । ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଚଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ମାନବ ଜଗତକୁ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଷ୍ଟୋଭ ଭେଟି ଦେଇଛି । ଅଭିନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଷ୍ଟୋଭ ଧୁଆଁକୁ ନିଆଁରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇ ପାରେ ଯାହା କି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକି ପାରିଥାଏ । ତାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା ପରେ ଏବେ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ନାଶନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲଜି (NIT)ରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱଶ୍ରୟ ଭାରତ-2025ରେ ବି ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା ।
କେରଳର ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନାଶନାଲ ଇନୋଭେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (NIF) ଏବଂ କୋଲକାତା ଏନଆଇଟିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱଶ୍ରୟ ଭାରତ-2025 । ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା 52ଟି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଡ୍ରାଏ ଡିଜାଷ୍ଟର
ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ରଖିବ । ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କର ଏହି ନବସୃଜନର ନାଁ ହେଉଛି 'ଡ୍ରାଏ ଡିଜାଷ୍ଟର' । ଏହି ଡ୍ରାଏ ଡିଜାଷ୍ଟର ଏଣେତେଣେ ପଡିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ, ଡାଇପର, ନାପକିନକୁ ପୋଡି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏହି ମେସିନ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ସମାଧାନ ଆଣି ଦେଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଜଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ଼୍ଡାର୍ଡ (BIS) ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥରୁ ଜଣା ଯାଇଥିଲା, ଡ୍ରାଏ ଡିଜାଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ BIS ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରିକୃତ ମାନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ରହୁଛି ।
ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ପୋର୍ଟେବୁଲ ଚୁଲା 'ପୁକାୟୁମ ଥିୟାକୁନମ' ପାଇଁ 20 ବର୍ଷର ପାଟେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ । ଏହାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏନଆଇଏଫ ବହନ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା ଏବେ ଜାତୀୟ ସଂପତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଛାତ୍ର ବେଳରୁ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା
ଜୟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଘର କେରଳର କୋଜିକୋଡି ଜିଲ୍ଲାରେ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ ଜେପି ନାମରେ ପରିଚିତ । ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଓକିଲ । ଦୁଇ ସନ୍ତାନ କାବ୍ୟା ଏବଂ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର । ବିଗତ 27 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟୋଭ ଚୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ପାଇପରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୁଆଁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା
ଜୟ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କହନ୍ତି, ‘ମୋର ଏହି ଯାତ୍ରା ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାପା କୋଏମ୍ବଟୁରରେ ରୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍କୁଲରୁ ମିଳୁଥିବା ଲମ୍ବା ଛୁଟିରେ ମାଙ୍କ ସହ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ମା' ଏକ କିରୋସିନ ଷ୍ଟୋଭରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହାୟତାରେ ଷ୍ଟୋଭ ଚୁଲା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା । ତେଣୁ ଯେଉଁ ପାଇପରେ ଧୁଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏହା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ।' ଏହା ପରେ ସେ ANERT ଅର୍ଥାତ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏଜେନ୍ସିର ଏକ ଶିବିରରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ସେଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏକ ମାଟି ଷ୍ଟୋଭରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।
ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ହରାଇଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି
କୋଝିକୋଡରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ସଂକ୍ରମଣକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସିନା ହରାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର କାମ ବଢାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜେପି ଟେକ କୋୟିଲାଣ୍ଡି ଏବଂ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଲାଣି । ଏହି ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଚୁଲାର ଦୁଇଟି ମଡେଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 6,000 ଏବଂ 7,000 ଟଙ୍କା। ସର୍ବନିମ୍ନ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଏହି ଚୁଲା ପାଇଁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେପି । ଏହି ଟୁଲା ଥରେ ଜଳିବା ପରେ ପାଣି ଚାରି ମିନିଟରେ ଗରମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜାଳେଣି କାଠ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ଏବଂ ଧୂଆଁ ନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ହେବ ।
