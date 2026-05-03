କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖିବେ ମମତା ନା ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ: ଆସାମରେ ଏନଡିଏର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନା କଂଗ୍ରେସ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ସୋମବାର ଫଳାଫଳର ଦିନ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା ।
Published : May 3, 2026 at 6:09 PM IST
WB ASSEMBLY ELECTIONS RESULTS 2026: ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଓ ତା ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଉ ଏବେ ଫଳାଫଳର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଟିଏମସି କ୍ଷମତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ କି ବିଜେପି ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଚାବି ହାତେଇବ, ତାହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ।
ସକାଳ 8ଟାରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର 77ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । 294 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ 293ଟିରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯଉଛି ।
"ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଅପରାଧ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା" ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଆସନରେ ପୁନର୍ବାର ମେ 21ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ 24ରେ ଗଣନା ହେବ ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 92.47 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣାର 15ଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 87 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉଭୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱି ଟିଏମସି ଏବଂ ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ, ଯଦିଓ ବିବାଦୀୟ, SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରି 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 2021 ଏବଂ 2024ର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ସର୍ଭେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ । ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତୃଣମୂଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ 200-300 ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ଆସନରେ ହାରନ୍ତି, ତେବେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଗଣନା ଦାବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, "ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
ଅଭିଷେକ 2021ରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ (ଏଜେଣ୍ଟମାନେ) କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ।"
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ: କଂଗ୍ରେସ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ତ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା 'ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍' ଦାବି କଲେ
ଆସାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର କିଏ ଗଠନ କରିବ, ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ । ଫଳାଫଳ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହେବ କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସାମରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମରେ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପରିଚୟ ରାଜନୀତି, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ଜୋରଦାର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ଆସାମୀୟ ମୁସଲମାନ, ଚା-ବଗିଚା ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସମେତ ଆସାମୀୟ ଭୋଟରମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ରାଜ୍ୟର 126 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ 722 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ 35ଟି ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଖୋଲାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍ ମୁଖ୍ୟ ବଦରୁଦ୍ଦିନ୍ ଅଜମଲ୍ ଏବଂ ରାଇଜୋର ଦଳ ନେତା ଅଖିଳ ଗୋଗୋଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏଥର ଆସାମରେ 59 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ନାଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କୋକ୍ରାଝାର, ତିନସୁକିଆ ଏବଂ ଜୋରହାଟରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF)ର 25 କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରୁ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ EVM ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ 800 ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁରାଗ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ CAPF କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସର 93 କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
ଗଣନା ଦିନ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 85 'ଆସଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ'ର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ 9 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85.96 ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା 722 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବାଧିକ 99 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର 90 ଜଣ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ଏଆଇୟୁଡିଏଫ୍)ର 30 ଜଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ (ଏନ୍ଡିଏ)ର ସହଯୋଗୀ ଆସମ୍ ଗଣ ପରିଷଦ (ଏଜିପି)ର 26 ଜଣ ଏବଂ ବୋଡୋ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (ବିପିଏଫ୍)ର 11 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ରାଇଜୋର ଦଳ 13ଟି ଆସନରେ, ଆସାମ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ 10ଟି ଆସନରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) ତିନିଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ହିଲ୍ ଲିଡର୍ସ କନଫରେନ୍ସ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛି ।
ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (ଆପ୍) ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଲିବରାଲ୍ (ୟୁପିପିଏଲ୍) ପ୍ରତ୍ୟେକ 18ଟି ଆସନରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 22ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଜେଏମ୍ଏମ୍) 16ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛି । 258 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ମୈଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
2021ରେ, NDA 76ଟି, UPA 49ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ