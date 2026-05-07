ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ବରଖାସ୍ତ, ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗକଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।

West Bengal Chief Electoral Officer Manoj Kumar Agarwal meets Governor R.N. Ravi at Raj Bhavan and hands over the notification regarding the formation of the newly constituted Legislative Assembly, in Kolkata on Wednesday, May 06, 2026. (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 7, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : May 7, 2026 at 8:54 PM IST

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 174(2)(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି 7 ମେ 2026ରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଜେପିକୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି ।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜଭବନ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳକୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାପରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ଉପରେ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି ମେ ୯ରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବିଜୟ ପରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ "ଏକ ଜନାଦେଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର"। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 7-8 ମେ ରେ ଶେଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ବଙ୍ଗଳାର ଇତିହାସରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଦୃଶ୍ୟ । ସାଧାରଣତଃ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଇସ୍ତଫା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜଭବନ ଯାଆନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ "କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, 2026 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । 23 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା । 4 ମଇରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଗଣତିରେ, ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ବଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନାଦେଶକୁ "ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର 294 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 207ଟି ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିଏମସି ମାତ୍ର 80ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

