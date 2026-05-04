'ସବୁକିଛି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି': ବିଜେପିର କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍ କୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମମତା

ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିକୁ ଫାଏଦା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee leaves her residence, in Kolkata on Monday. (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 4, 2026 at 7:35 PM IST

କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 202 ର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସଦ୍ୟତମ ECI ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୈରିକ ଦଳ ବିଜେପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରି ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି । 294 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 206ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ TMC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 81ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ୍ ଗଣନାର ଆକଳନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 294 ଟି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ଅଧା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗଣନା ସ୍ଥାନ ଛାଡି ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ହୃଦୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଜିତିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ।

"ଆମେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ । ସବୁକିଛି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ କାମ କରୁଛି," ବୋଲି ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଭାବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । "କାଉଣ୍ଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବିଜେପିର ଯୋଜନା, ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । କଲ୍ୟାଣୀରେ ଏପରି ମେସିନ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ; କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଟିଏମସି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଲିଡ୍ ଅନୁସାରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମମତାଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରୁଛି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି 206 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ 81 ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି ।

ବିଜେପି ଏକ ଆରାମଦାୟକ ବହୁମତ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, କୋଲକାତାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ 'ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 29 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 91.66% ମତଦାନ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । 23 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 93.19% ଥିଲା, ଯାହା ମିଳିତ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 92.47%କୁ ନେଇଥିଲା ।

2021 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 48 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଅଂଶ ସହିତ 294 ଆସନରୁ 213ଟି ଜିତି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜନାଦେଶ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି 77 ଆସନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 38 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା । ବାମ-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଆସନ ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଯଦି ଏହି ଧାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ବଜାୟ ରହେ, ତେବେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବୃହତ ଦଳ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବ । ତଥାପି, ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

