ETV Bharat / bharat

‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍‌’: କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଜିତିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ ମୋହିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଗାଇଲେ କିଶୋଇ କୁମାରଙ୍କ ଗୀତ । ଜିତିଲେ ହୃଦୟ ।

Malaysian PM Anwar Ibrahim
ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ୍‌ । କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍‌’ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଅନବରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍‌ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍‌ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ୍‌ । ଶନିବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କ୍ଷଣକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍‌’ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଭିଡିଓରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ?

ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ହୋଟେଲରେ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନବର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍‌ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ତେବେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ‘କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍‌’ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ‘ବୋଲେ ଚୁଡିୟାଁ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ମୋନଟାଜ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

ବିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଗତକାଲି (12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଶେଷ ହେବ । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ରିକ୍ସ ଗାଲା ଡିନର୍‌କୁ ଆସିଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, କାରଣ କ'ଣ ?

ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା BRICS ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା, ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

BRICS Summit | 'ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍'କୁ 'ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ' ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ବ୍ରିକ୍ସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ

TAGGED:

MALAYSIAN PM KISHORE SONG
BRICS SUMMIT
ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
MALAYSIAN PM ANWAR IBRAHIM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.