‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’: କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ମନ ଜିତିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ ମୋହିଲେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଗାଇଲେ କିଶୋଇ କୁମାରଙ୍କ ଗୀତ । ଜିତିଲେ ହୃଦୟ ।
Published : September 13, 2026 at 12:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ୍ । କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ଅନବରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କିଶୋରଙ୍କ ଗୀତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ୍ । ଶନିବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କ୍ଷଣକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକ କିଶୋର କୁମାରଙ୍କ ‘ଖ୍ବାବ ହୋ ତୁମ ୟା କୋଇ ହକିକତ୍’ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
#WATCH | Delhi: Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim sings a popular Hindi song “Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat” in Delhi.— ANI (@ANI) September 12, 2026
(Video source: Anwar Ibrahim/X)#BRICSSummit pic.twitter.com/E8RE9erfie
ଭିଡିଓରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ?
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ହୋଟେଲରେ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା । ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନବର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗୀତ ପରିବେଷଣକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।
ଭାରତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମରେ ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ତେବେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ‘କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍’ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତ ‘ବୋଲେ ଚୁଡିୟାଁ’ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ମୋନଟାଜ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ବିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ:
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଗତକାଲି (12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଶେଷ ହେବ । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।