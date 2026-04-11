ବିହାରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ବସ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 10 ମୃତ ଅନେକ ଆହତ
ବିହାରର କଟିହାରରେ ବସ୍ ଏବଂ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ହିଁ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : April 11, 2026 at 8:45 PM IST
କଟିହାର : ବିହାରର କଟିହାରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବସ୍ ଏବଂ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ୩୧ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୋଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାସଗଡ଼ା ଚୌକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନଟି କିଛି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇଁ କୋଇରା ପୋଲିସ ଘଠଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି।
ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ।"
ଏନେଇ କୋଇରା ଡିଏସପି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି," ପିକଅପ୍ରେ 35-40 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । 25 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। "