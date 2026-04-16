ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କରିବା ସମୟରେ ଅକାଶା ବିମାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍
ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ।
Published : April 16, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 6:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର (IGI)ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବୋଇଂ B737-700 ବିମାନର ଡାହାଣ ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଅକାଶାର ଏକ ବିମାନର ବାମ ହରିଜୋଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ।
ଟର୍ମିନାଲ 1 ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅକାଶା ଏୟାର ବିମାନକୁ ପୁସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲେହରୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର B737-700 ବିମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଧକ୍କା ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି । ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
On April 16, a SpiceJet B737-700 aircraft was involved in a ground occurrence while taxiing at Delhi airport, resulting in damage to its right winglet and the left-hand horizontal stabiliser of another aircraft belonging to a different airline. The SpiceJet aircraft has been… https://t.co/k0u3oueZMK pic.twitter.com/rZoe2LHqOe— ANI (@ANI) April 16, 2026
ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅକାଶା ଏୟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଅକାଶା ଏୟାରର ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ (QP1406) ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାର ଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକାଶା ଏୟାର ବିମାନଟି ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ଆକାଶା ଏୟାର ବିମାନକୁ ପାର୍କିଂ ୱେ କୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଅକାଶା ଏୟାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାକୁ କମ୍ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ।
ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସିଂ ତ୍ରୁଟି କିପରି ଘଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କିମ୍ବା ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବର ମାମଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କିପରି ହେଲା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ? ବାକ୍ଲବକ୍ସ କହିବ କାରଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ