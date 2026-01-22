ଛତିଶଗଡ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା; 6 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । କୋଇଲା ଭାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଫାୟାରବ୍ରିଗେଡ ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ବଲୌଦାବଜାର(ଛତିଶଗଡ): ଛତିଶଗଡ ବଲୌଦାବଜାରସ୍ଥିତ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଏଥିରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଜୀବନହାନୀ ଘଟିଛି । 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୋଇଲା ଭାଟିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରନ୍ତ ଫାୟାରବ୍ରିଗେଡ ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ଆହତମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବିଳାସପୁରରେ ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଦେଲେ ବୟାନ
ଘଟଣାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗିନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, 'ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୋ ସହ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକ ହଲପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 10ଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ ଧୁଆଁମୟ ହୋଇଗଲା । କିଛି ଲୋକ ପଳାଅ..ପଳାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ । ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ଲୋକ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ । ଅନ୍ୟ 8 ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ।' ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ତଥା ବିହାର ବାସିନ୍ଦା ରାମସ୍ୱରୂପ କହିଛନ୍ତି, 'ହଠାତ ଆମକୁ ପଳାଇ ଯାଅ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ତା ପରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ।'
ଭାଟାପୁରା ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଥି ସହିତ ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଡଷ୍ଟ ସେଟଲିଂ ଚାମ୍ବର ଯାହାର ତାପମାତ୍ର ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଠାରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ଚାରି ଆଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଚିଥିଲା । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରୟ 500 ଖ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 400 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ । ବାକି 100 ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧିନରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ମୃତକମାନେ କାରଖାନାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ କି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଥିଲା ଜଣା ପଡିନାହିଁ ।
