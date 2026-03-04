ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ମିଶନ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ', ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ସ୍ବଦେଶ ଫେରିଲେ 164 ଭାରତୀୟ
ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ୧୬୪ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟାନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଦୁବାଇ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 164 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା:
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଜଣେ ଯୁବକ ରାହୁଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି,"ସେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆମେରିକା ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ଦୁବାଇରୁ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ବିମାନ ଥିଲା । ସେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନରେ ବସିଥିଲେ । ତଥାପି ବିମାନଟି ରନୱେ ନିକଟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।"
ଏବେ ବି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଲା । ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ତୁରନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବସ୍ ପଠାଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ହୋଟେଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି କହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦୁବାଇରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟର ପରିବେଶ ଥିଲା । ହୋଟେଲ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୁମ୍ ମିଳିନଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଲବିରେ ସୋଫାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝରକା ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ବାହାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ 'ମିଶନ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ':
ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଏୟାରର ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ, VT GSO ଏବଂ VT GSH, ପରସ୍ପରଠାରୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୁଜୈରାହ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି 2ଟି ବିମାନରେ ମୋଟ ୧୬୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ପୁଣେର ଇନ୍ଦିରା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ୮୪ ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଥାନେ, ମୁର୍ବାଡ୍, ଅହଲ୍ୟାନଗର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନର ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ । "ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ, ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ ପଛରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ । ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ," ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହି ଏହି ୧୬୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଶିବସେନା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା:
ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ମୁରଜୀ ପଟେଲ, ଶୈନା ଏନସି, ଦୀପକ ସାୱନ୍ତ ଏବଂ କୁନାଲ ସରମାଲକର ସମସ୍ତ ଶିବସେନା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଶିବସୈନିକମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ, ଶିବସେନା ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ।
ଶିବସେନା ବିଧାୟକ ମୁରଜୀ ପଟେଲ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।" ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି:
ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । 'ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିରହିଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି:
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ରୋଧିତ ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇରାନ ନିଜ 6 ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ।