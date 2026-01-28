ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ପାୱାର, ବାରାମତିର ଅପରାଜେୟ ନେତା ଅଜିତ
1982 ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ କରିଥିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ବାରାମତିରୁ କେବେବି ହାରିନଥିବା ଅପରାଜେୟ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରେକର୍ଡ ।
Published : January 28, 2026 at 4:54 PM IST
Ajit Pawar Political Journey ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ‘ଦାଦା’ ନାଁରେ ଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା । କ୍ଷମତା ଓ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ ରଖିବାରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ । ନିଜ ଦାଦା ଶରତ ପାୱାରଙ୍କ ହାତ ଧରି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ । ପ୍ରତିଭା, ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ବ, ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ‘ପାୱାର ଦାଦା’ଙ୍କ କେମିତି ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ?
ଅଜିତ ପାୱାର (ଜନ୍ମ-22 ଜୁଲାଇ 1959, ତିରୋଧାନ 28 ଜାନୁଆରୀ, 2026)
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବଲାଲି ପ୍ରବରାରେ 1959 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22ରେ ହୋଇଥିଲା । ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତରାଓ ପାୱାରଙ୍କ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି । ଅଜିତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜକମଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଅଜିତଙ୍କ ବିବାହ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପାର୍ଥ ପାୱାର ଓ ଜୟ ପାୱାର ।
ଅଧାରୁ ଛାଡିଥିଲେ ପାଠ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥିଲେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଜୁକେସନ ସୋସାଇଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିଲେ ଅଜିତ୍ । କଲେଜରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ପାଠ ଅଧାରୁ ଛାଡିଦେଇ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
କେବେ କରିଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ?
1982 ମସିହାରେ 20 ବର୍ଷର ଅଜିତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ରାଜନୀତି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିନି ମିଲ୍ ବୋର୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ । ଏହାପରେ 1991ରେ ପୁଣେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କପୋରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି 16 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ ସେ ।
1991ରେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ:
1991 ମସିହାରେ ଅଜିତ ପାୱାର ବାରାମତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ଆସନଟିକୁ ନିଜ ଦାଦା ଶରତ ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ଶରତ ପାୱାର । ଏଥିସହ ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ସମ୍ଭାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ବାରାମତିରୁ ଲଗାତର ଜିତୁଥିଲେ:
ବାରମତି ଆସନଟି ପାୱାର ପରିବାରର ଗଡ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା । 1995 ମସିହାରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏଠାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ଲଗାତର ଏହି ଆସନରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ଅଜିତ । ତେବେ 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2024ରେ ଲଗାତର ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ...
କେବଳ ନାଁ ପାୱାର ନୁହେଁ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଦବଦବା ରହିଥିଲା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରରେ କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ଜଳ ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ । ବାରାମତିରେ କୃଷି ବିକାଶ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଅଜିତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦାଦା କହି ଡାକୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଗତ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପାୱାର ବନାମ ପାୱାର ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୁତୁରା ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ପାୱାରକୁ ହରାଇ ଜିତିଥିଲେ ଅଜିତ୍ ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରେକର୍ଡ:
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ନାଁ । 6 ଥର ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ?
|ବିଭାଗ
|ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଅବଧି
|କୃଷି ଓ ଶକ୍ତି
|କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଜୁନ 1991ରୁ ନଭେମ୍ବର 1992
|ଜଳ, ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଜନା
|କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ନଭେମ୍ବର 1992ରୁ ଫେବୃଆରୀ 1993
|ଜଳସେଚନ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ
|କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଅକ୍ଟୋବର 1999ରୁ ଜୁଲାଇ 2004
|ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ଜଳ ସ୍ବଚ୍ଛତା, ଛିଞ୍ଚନ
|କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ଜୁଲାଇ 2004ରୁ ନଭେମ୍ବର 2004
|ଜଳ ସମ୍ପଦ
|ମନ୍ତ୍ରୀ
|ନଭେମ୍ବର 2004 ନଭେମ୍ବର 2010
|ଅର୍ଥ, ଯୋଜନା ଓ ଶକ୍ତି
|ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ
|ନଭେମ୍ବର 2010ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014
2019ରେ ଛାଡିଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ହାତ:
ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଅଜିତ । 2019ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦାଦା ଶରତ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରିଥିଲେ । ଦାଦାଙ୍କ ହାତ ଛାଡି ବିଜେପିର ସାଥ ଦେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଜଣେ ମାଟିର ନେତାକୁ ହରାଇ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ । ଏପରିକି ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଛନ୍ତି ।