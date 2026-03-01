ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ: ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ଏକ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ । ଏଥିରେ 12ରୁ 15 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସର ସୂଚନା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ।
ନାଗପୁର(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ବଡ଼ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ । ନାଗପୁରର ରାଉଲଗାଁଓରେ ଥିବା SBL କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଏଥିରେ 12ରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ । ତେବେ ଆହତଙ୍କୁ ନାଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
କାଟୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ତିଆରି କରୁଥିବା କାରଖାନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହତଙ୍କୁ ନାଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ।
ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବୱାଲକୁଲେ ଏହି ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି:
ତେବେ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନାଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।
କାରଖାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି କାରଖାନାରେ ଡିଟୋନେଟର ଓ ଖଣିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଯାହାକି ନାଗପୁର ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ।