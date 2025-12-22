ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ବଡ ବିଜୟ, ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବିଜେପି
ନଗର ପରିଷଦ, ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 129 ଆସନରେ ଜିତିଛି । ମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 75 ପ୍ରତିଶତ ମେୟର ପଦ ଜିତିଛି । ବିଜେପିର 3325 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : December 22, 2025 at 2:11 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ପରିଷଦ , ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ-2025 ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ହାତେଇଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ହାତେଇଥିବା ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ଏ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ନଗର ପରିଷଦ , ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି 129 ଆସନରେ ଜିତିଛି । ଆମ ମେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 75 ପ୍ରତିଶତ ମେୟର ପଦ ଜିତିଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 3325 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।'
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ବି ରାଲିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଦଳ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ କରିଛୁ ତାହାକୁ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ଲୋକେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ।'
ମୁଁ ନଜେ ଦଶ ହଜାର ଭୋଟର ଥିବା ଗାଁକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛି-ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫ଼ଡନାବିସ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫ଼ଡନାବିସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମେ ନିର୍ବାଟନ ହାରିଯିବୁ ତେବେ ଜନତା ଏହି ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ । ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୁରୁଚର ସହ ନେଉନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫ଼ଡନାବିସ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବଚନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ । ଏଥିରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମହାୟୁତି ସଂଘ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ମୁଁ ନଜେ ଦଶ ହଜାର ଭୋଟର ଥିବା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ।'
ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବଚନରେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା କର୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ସମ୍ମାନକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁର୍ଖତା । ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ହାରଜିତ ଲାଗିଥାଏ । କେତବେଳେ ଆମେ ଜିତିବୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ହାରିବୁ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ କାମ ଆଦାୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ଆସିବ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫ଼ଡନାବିସ ।
ଭୋଟରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଲୋକାଲ ବ଼ଡି ନିର୍ବଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ମତାମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିାପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟରେ ବିଜେପି 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ପାଇଥିବାବେଳେ ଶିବସେନା 50 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର କରିଛି । ଅନେକ କହୁଥିଲେ ଶିବସେନା କେବଳ ଥାନେରେ ସୀମିତ ବୋଲି । ହେଲେ ଏହା ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ବାନ୍ଦ୍ରା ଯାଏ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି । ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫ଼ଡନାବିସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ବିଜେପିକୁ ଏହି ନିର୍ବଚନରେ ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଶିବସେନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି।'
ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେପି ଓ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ସଫଳତାକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ୟୁବିଟି(ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଏମପି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ । ମେସିନକୁ ସେମିତି ସେଟ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଛେ । ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଜିନିଷ ଘଟିଛି । ମେସିନକୁ ଏମିତି ସେଟ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 120-125 ଆସନ ପାଇବ । ସେହିପରି ଶିବସେନା 54 ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି 40-42 ପାଇବ । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେମିତି କରାଯାଇଛି । ସମାନ ମେସିନ, ସମାନ ସେଟିଂ-ସେହିପରି ଟଙ୍କା । ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର । ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଯହି କିଛି ହୋଇଛି ତାହା ଅତି ସାମାନ୍ୟ । ଏଠି ଟଙ୍କାର ଝଡ ବହୁଥିଲା । କିଏ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ।
ଦଳ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ବିଜେପି-124
ଶିବସେନା:-61
ଏନସିପି-36
କଂଗ୍ରେସ- 27
ଏନସିପି ଏସପି- 12
ୟୁବିଟି-8
ଅନ୍ୟ ଦଳ- 20
