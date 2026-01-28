ETV Bharat / bharat

କିଏ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ସୁମିତ ଓ ଶାମ୍ଭବୀ ? ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ

ଏହି ବିମାନର ପାଇଲଟ ଥିଲେ ସୁମିତ କପୁର ଓ କୋ-ପାଇଲଟ ଥିଲେ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକ । ଉଭୟ ଖୁବ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି ?

Captain Shambhavi Pathak
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକ (@RoshanKrRaii)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 28, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ବୁଧବାର ସକାଳେ ବାରାମତିଠାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିମାନ ଲାଣ୍ତିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନଟି ରନୱେ ନିକଟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟରେ ବିମାନଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବିମାନ ପରିଚାଳନାକାରୀ ଭିଏସଆର ଆଭିଏସନ ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ବିମାନର ପାଇଲଟ ଥିଲେ ସୁମିତ କପୁର ଓ କୋ-ପାଇଲଟ ଥିଲେ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକ । ଉଭୟ ଖୁବ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଡାଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି କେମିତି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମାନର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି ।

କୋ-ପାଇଲଟ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକ

କ୍ୟାପଟେନ ଶାମ୍ଭବୀ ପାଠକଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏରୋନଟିକ୍ସ,ବିମାନ ଚାଳନା, ଏରୋସ୍ପେଶ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲଜିରେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିମାନ ଚାଳନା କ୍ୟାରିଅରର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ନୀତିର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।

ଶାମ୍ଭବୀ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଶନାଲ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ଏକା଼ଡେମିରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଏକ ବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପାଇଲଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ଶାମ୍ଭବୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟରୁ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା (AVSEC) ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ A320 ଜେଟ୍ ଉପରେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଅନୁଭବୀ ପାଇଲଟ ଥିଲେ ସୁମିତ କପୁର

Learjet 45ର ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାପଟେନ ସୁମିତ କପୁର । ସେ ଏହି ବିମାନର ଥିଲେ ପାଇଲଟ ଇନ କମାଣ଼୍ଡ । ବରିଷ୍ଠ ପାଇଲଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ରୁର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ । ବିମାନ ଉଡାଣର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ ଯେମିତି ଟେକ ଅଫ ଏବଂ ଲାଣ୍ଡିଂ ସମୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ହିଁ ନେଉଥିଲେ ।

ଅଧିକାରିକ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ Learjet 45ଏକ୍ସଆର ରନୱେ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିମାନରେ ଥିଲେ । ବିଜିନେସ ଜେଟ ଉଡାଇବାରେ ସୁମିତ ପାୱାରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ସୁମିତ କପୁର ପୂର୍ବରୁ ଲିଅରଜେଟ୍ ଭଳି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍, ସର୍ଟ-ରନୱେ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି।

2023ରେ ହୋଇଥିଲା Learjet 45 ଦୁର୍ଘଟଣା

ଏଠି ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, 2023ରେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ VSR ଆଭିଏସନ ଲିଆରଜେଟ 45 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ତଦନ୍ତ AAIB ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା କମ୍ପାନୀର ସୁରକ୍ଷା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କଠାରୁ ଅଜିତ ପାୱାର.. ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲାଣି କେତେ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ପାୱାର, ବାରାମତିର ଅପରାଜେୟ ନେତା ଅଜିତ

TAGGED:

AJIT PAWAR DEATH
CAPTAIN SUMIT KAPOOR
CAPTAIN SHAMBHAVI PATHAK
MAHARASHTRA DEPUTY CHIEF MINISTER
BARAMATI PLANE CRASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.