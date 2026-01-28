ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ମୃତ
ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ଲେନ ବାରାମତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ବେଳେ କ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ 5 ମୃତ।
Published : January 28, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 10:10 AM IST
AJIT PAWAR NO MORE ମୁମ୍ବାଇ: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର । ବାରାମତୀରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ କ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବିମାନ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଥିଲେ । ଅଜିତ ପାୱାର ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିମାନରେ ବାରାମତୀ ଯାଉଥିଲା ।
ବିମାନ ଅବତରଣ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାରାମତି ଆସୁଥିଲେ । ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସେ ଆଜି ସକାଳେ VSR ଆଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ VT-SSK Learjet 45 ବିମାନରେ ଯୋଗେ ବାରାମତି ଆସୁଥିଲେ । ବିମାନରେ ଅଜିତଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ (1 ପିଏସଓ ଏବଂ 1 ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ) ଏବଂ ୨ ଜଣ କ୍ରୁ (ପିଆଇସି+ଏଫଓ) ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବିମାନ ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଚାର୍ଟର ବିମାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବାରାମତୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତୁରନ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ଘଟିଛି ।
ଡିଜିସିଏ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ (1 ପିଏସଓ ଏବଂ 1 ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ) ଏବଂ 2 ଜଣ କ୍ରୁ (ପିଆଇସି+ଏଫଓ) ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ମୁମ୍ବାଇରୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....