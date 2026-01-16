ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଠାକରେ ଶାସନର ଅବସାନ; ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ମହାୟୁତିର କ୍ଲିନ୍ ସ୍ବିପ୍
ମହାୟୁତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ନଗର ନିଗମରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
Published : January 16, 2026 at 8:11 PM IST
MAHARASHTRA CIVIL POLL RESULTS 2026 ମୁମ୍ବାଇ: ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ବୃହନମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC)ରେ ଠାକରେ ପରିବାର ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ 2026 BMC ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS)କୁ ପରାଜିତ କରିଛି ।
ଏଣିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ମହାୟୁତିର ମେୟର ରହିବେ । ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ MNS 2026 BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ । ହେଲେ ମରାଠୀ ପରିଚୟ ଉପରେ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଠାକରେ ବ୍ରଦର ଏଣିକି ବିଶାଳ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଗୋଥିକ୍ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ବିରୋଧୀ ଆସନ ଦଖଲ କରିବେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦଳର ବିଜୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
महाराष्ट्राचे आभार !— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2026
राज्यातील उत्साही जनतेने एनडीएच्या जनहितकारी आणि सुशासनाच्या अजेंड्याला आपले आशीर्वाद दिले आहेत!
विविध महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल हे दर्शवितात की महाराष्ट्रातील जनतेशी एनडीएचे नाते अधिक दृढ झाले आहे. आमच्या कामगिरीचा अनुभव आणि विकासाची दृष्टी जनतेच्या…
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन की प्रचंड जीत यह बताती है कि देश के कोने-कोने की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ पीएम श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली NDA की विकासनीति पर है।— Amit Shah (@AmitShah) January 16, 2026
यह ऐतिहासिक सफलता, महायुति सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास और जनकल्याण…
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ନାଗରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । X ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଫଡନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି 2025-26 ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବ । ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା ଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତଭାଇ ଶାହ, ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବିନ ଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଧାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଚୌହାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।"
BJP writes history once again at the Municipal Corporation Election 2025-26!— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 16, 2026
Under the visionary leadership of Hon PM Narendra Modi Ji, along with the guidance of BJP National President and Hon Union Minister J. P. Nadda ji, Hon Union Home and Cooperation Minister Amitbhai Shah,… pic.twitter.com/FWi013ZXnp
କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ନେତା, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (SP) ସହିତ ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି (MVA) ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ।
"ସେହି ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ(ଉଦ୍ଧବ) ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିଲା, ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ," କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସଚିନ ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (SP) କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ NCP ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଛି, ଉଭୟ ନବାବ ମଲିକଙ୍କ ପରିବାର, ସଇଦା ଖାନ ଏବଂ ମୁଶ୍ରା ମଲିକଙ୍କଠାରୁ । NCP (SP) ମୁଖପାତ୍ର କ୍ଲାଇଡ୍ କ୍ରାଷ୍ଟୋ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଜନାଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଜେପି ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରିବ ।"
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 29ଟି ନଗର ନିଗମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏହି ନିଗମଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା । "ସମ୍ବଳରେ ତାଳମେଳ ନ ଥିବାରୁ, କେବଳ ବିଜେପି ଏବଂ ଶିବସେନାର କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ (ଉଦ୍ଧବଙ୍କ) ଦଳ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଛି," ବୋଲି ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା (UBT) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (SP) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭାଜିତ ମହା ବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି(MVA) ମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ୍ ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କଂଗ୍ରେସକୁ ମେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ MNS SS (UBT) ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ।
ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, MVA ବିଭାଜନ ପରେ ବିଜେପି ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀ ।
"କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବର୍ଷା ଗାୟକୱାଡଙ୍କ MVAଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି । ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀ । କଂଗ୍ରେସ କେବେ MVAରୁ ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକ ପ୍ରତାପ ଆସବେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମୟ ଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜାଣିଛି ।"
କ୍ରାଷ୍ଟୋ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ MVA ମେଣ୍ଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏକାଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏହି ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। "ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, MVA ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, ଫଳାଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା।"
କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କହିଛି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଉଦ୍ଧବ ହିଁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ । ସାୱନ୍ତ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, MNS ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି । "ଆମେ ଆମର ଆପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦେଇଥିବାରୁ MNS ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ । ତଥାପି ଯଦି ଶିବସେନା (UBT) ଏକ ମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ MVA ବ୍ୟାନରରେ ଲଢ଼ିପାରିଥାନ୍ତେ," ବୋଲି ସାୱନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।
29ଟି ନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ଗଣନା ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିଛି ୱାର୍ଡର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା।
ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ମୁମ୍ବାଇରେ 227 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 123ଟି ଆସନରେ, ଶିବସେନା SS (UBT) 81ଟିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 23ଟିରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦିନର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମହାୟୁତି ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 29ଟି ନଗର ନିଗମ ମଧ୍ୟରୁ 25ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ, ଶିବସେନା (UBT), MNS, NCP ଏବଂ NCP (SP)କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ।
ବିଜେପି ନାଗପୁର ଏବଂ ପୁଣେରେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଗର ନିଗମରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା । ପୁଣେ ଏବଂ ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ଗେରୁଆ ଦଳ NCP ଏବଂ NCP (SP) ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ନାଗପୁରରେ ବିଜେପି 99ଟି ଆସନରେ, ଶିବସେନା ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 41ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିଲା। ପୁଣେରେ, ବିଜେପି 86ଟି ଆସନରେ, ଶିବସେନା 2ଟି ଆସନରେ, ଏନସିପି 10ଟି ଆସନରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 12ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିଲା।
ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର, ପିମ୍ପରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡ, ନାସିକ, ଧୂଲେ ଏବଂ ଜଳଗାଓଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୈରିକ ଦଳ ଆଗୁଆ ଥିଲା । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ସମୟରେ, ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ବିଜେପି 84ଟି ଆସନରେ, ଶିବସେନା 6ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଏନସିପି 37ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା । କୋହ୍ଲାପୁରରେ ବିଜେପି 26ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଶିବସେନା 15ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ।
ଇଚଲକରଞ୍ଜିରେ ପୁଣି ଥରେ, ବିଜେପି 43ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା, ଶିବସେନା 3ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା । ସାଙ୍ଗଲିରେ ବିଜେପି 39ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିବାବେଳେ ଶିବସେନା 2ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା । ଏନସିପି 16ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 18ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ।
ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଧୂଲେରେ ବିଜେପି 84ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିବା ବେଳେ ଶିବସେନା 6ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଏନସିପି 37ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିଲା ।
ଜଳଗାଓଁରେ ବିଜେପି 46ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିଲା ଓ ଶିବସେନା 22ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଅକୋଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି 38ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲାବେଳେ ଶିବସେନା ଏବଂ ଏନସିପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 30ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି 76ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଶିବସେନା 29ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା। ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ବିଜେପି 56ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଶିବସେନା 14ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ବିଦର୍ଭର ଅମରାବତୀରେ ବିଜେପି 25ଟି ଆସନରେ, ଶିବସେନା 3ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଏନସିପି 16ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା । କେବଳ ମାଲେଗାଓଁରେ ଏନସିପି 27ଟି ଆସନରେ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ଶିବସେନା 18ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ବିଜେପି 2ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା 30ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ବିଜେପି 23ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲା।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେପରିକି, ଜାଲନାରେ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଙ୍ଗାରକର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ପୁଅ କିରଣ ଦେଶମୁଖ, ଏମଏନଏସ ନେତା ବାଲାସାହେବ ସରୱଡେଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସୋଲାପୁରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଆସାମ ଓ ପିୟୂଷଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଦାୟିତ୍ବ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଜବ୍ ସ୍କାମ: ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜଫ୍ରେମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ