ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା 13 ଜୀବନ

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘରରେ ଟ୍ରକ ଓ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏଥିରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 8:37 PM IST

ପାଲଘର(ମହାରାଷ୍ଟ୍ର): ଆଜି(ସୋମବାର) ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା । କଣ୍ଟେନରକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକ ଏକ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଟ୍ରକରେ ଯାଉଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବନ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ...

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ବେଳକୁ ଡହାନୁ ଅଞ୍ଚଳର ଧନିବାରୀ ଗାଁରେ ଏହି ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ରକ ବାପୁଗାଁ ଖଡକିପାଡାର ରହୁଥିବା ବଳରାମ ଜୟରାମ ଦାଣ୍ଡେକରଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି...

କାସା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅମିର ପାଟିଲ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାସା ସ୍ଥିତ ଉପଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।’

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଓଲଟି ପଡିଲା ଉଭୟ ଗାଡି:

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲେ ଉଭୟ ଗାଡି । ଫଳରେ ଗାଡି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ।

ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ:

ତେବେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଟ୍ରକରେ କ୍ଷମତାଠୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ତେବେ ଦ୍ରୁତ ଗାଡି ଚାଳନା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ପୋଲିସ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ । କାରଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଦୁଃଖ ଦେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା:

ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବନ୍ଧଙ୍କୁ ପୂରା ଗାଁ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

