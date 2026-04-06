9 ଦୋଷୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଦୁରାଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା
ବିଚାର ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କୋଭିଡ-19ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ନଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
Published : April 6, 2026 at 9:26 PM IST
ମଦୁରାଇ (ତାମିଲନାଡୁ): ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମଦୁରାଇର ଏକ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ମଦୁରାଇ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ସଥାନକୁଲମ ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ନଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।
ଥୁଥୁକୁଡି ଜିଲ୍ଲାର ସଥାନକୁଲମର ବାସିନ୍ଦା ଜୟରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେନିକ୍ସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ । ଜୁନ୍ 19, 2020ରେ, ସଥାନକୁଲମ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାରେ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ COVID-19 ଲକଡାଉନ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ଆଇନର ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଲପଟ୍ଟି ସବ-ଜେଲରେ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ପରେ, ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁନ୍ ୨୩ ତାରିଖରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ସଥାନକୁଲମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ୯ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଧର (ସଥାନକୁଲମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ତତ୍କାଳୀନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର), ଏବଂ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ରଘୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ତଥାପି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମାମଲାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିବିଆଇ (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୫୦୦ ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର ମାଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।
ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ସେହି ଦିନ ବିଚାରପତି ମୁଥୁକୁମାରନ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଅ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।
ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲାଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଲା, ବିଚାରପତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଯେ, ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଜୟରାଜ ଏବଂ ବେନିକ୍ସଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ - ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ - ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବିଚାରପତି ମୁଥୁକୁମାରନ୍ ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୋମବାର ବିଚାରପତି ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଠ କରିଥିଲେ । ବିଚାରପତି ଏହି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଅ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ - ଯଥା ସଥାନକୁଲମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ତତ୍କାଳୀନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ।
ସଥାନକୁଲମ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଧର, ଏସଏସଆଇ ବଲଦୁରାଇ, ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଲକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ରଘୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ମୁରୁଗନଙ୍କ ସମେତ 10 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଯେହେତୁ SSI ବଲଦୁରାଇଙ୍କର COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ବାକି ନଅ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଦୁରାଇର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାରାଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୋଟ ₹1.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମୂହିକ ଜରିମାନା ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି ।
ଦୋଷୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପଦବୀ
- ଏସ୍. ଶ୍ରୀଧର (A-1) – ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
- କେ. ବାଲକୃଷ୍ଣନ (A-2) – ସହକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
- ପି. ରଘୁ ଗଣେଶ (A-3) – ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର
- ଏସ୍. ମୁରୁଗାନ (A-4) – ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟବଳ
- ଏ. ସମାଦୁରାଇ (A-5) – କନେଷ୍ଟବଳ
- ଏମ୍. ମୁଥୁରାଜା (A-6) – କନେଷ୍ଟବଳ
- ଏସ୍. ଚେଲାଦୁରାଇ (A-7) – କନେଷ୍ଟବଳ
- ଥମାସ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ (A-8) – କନେଷ୍ଟବଳ
- ଏସ୍. ଭିଲ୍ ମୁଥୁ (A-9) – କନେଷ୍ଟବଳ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ