ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ମନା, ନ ମାନିଲେ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ-ପାଣି ବନ୍ଦ
ଗ୍ରାମରୁ 6 ମାସରେ 4 ଝିଅ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପରେ, ଏପରି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଲେ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା ।
Published : January 26, 2026 at 5:35 PM IST
ରତଲାମ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରକାର ନୀତିନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡେ । କେଉଁଠି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତ କେଉଁଠି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଲେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏପରି ମାମଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚୈବା ଗ୍ରାମରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ଝିଅ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏପରି କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ବହୁଷ୍କାର:
ପଞ୍ଚେବା ଗ୍ରାମରେ 6 ମାସରେ 4 ଜଣ ଝିଅ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୁ ବାହାରି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଥାନାରେ ଝିଅମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ।
ନିଆଁ-ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
କେବଳ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କ୍ଷୀର, ଦହି ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ । ଏପରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶାଣାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ରାହୁଲ ଅଟେ ।
ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମୋହନଲାଲ କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମରେ ଲଗାତାର କିଛି ଝିଅମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ସହିତ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନେଇ ବସିଥିବା ସାମୁହିକ ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରେରିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । "
ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରର ଦିନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି,"ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ସେପରି କିଛି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପରିବାର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଲାଳନପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଲା, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଓ ମାଜିଷ୍ଚ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । "
ଗ୍ରାମ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏପରି ଆଦେଶ ସାରା ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇ ଲୋକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସହିପାରିଲେନି ପ୍ରେମିକର ବିବାହ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଲେ HIV ଇଞ୍ଜେକସନ
ଘୋଷଣା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆକ୍ଲନ ମୋଡ଼ରେ ପୋଲିସ:
ରତଲାମ ଅଞ୍ଚଳର ଅତିରିକ୍ତ SP ବିବେକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ । ଏହି ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଏପରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖିଲାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ରତଲାମର ଏସ୍ଡିଏସ ଶାଲିନୀ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଜାବରା ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"