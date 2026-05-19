ମୋଗଲ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ନିଆରା ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବ: ଗୋଟାଏର ଦାମ୍ 3000, ବିଦେଶରେ ଢେର୍ ଚାହିଦା
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ବିରଳ ନୁରଜାହାନ୍ ଆମ୍ବ ନିଜର ନିଆରା ଆକାର, ସ୍ବାଦ ଓ ଦାମ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
Published : May 19, 2026 at 3:56 PM IST
ଇନ୍ଦୋର (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ସୁନ୍ଦରୀ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଲଙ୍ଗଡ଼ା, ନୀଳମ୍ ପରି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ । ହେଲେ ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏବେ ବଜାରରେ ଏକ ନୂତନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏହାର ଆକାର, ସ୍ବାଦ ଓ ଦାମ୍ ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ବିଶ୍ବର ବୃହତ୍ତମ ଆମ୍ବ:
ନୁରଜାହାନ୍ ଆମ୍ବ ବିଶ୍ବର ବୃହତ୍ତମ ଆମ୍ବ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 5 କେଜି ମଧ୍ୟରେ । ଏହାର ବଡ଼ ଆକାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଦାମ୍ 3000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆମ୍ବ ଓଜନ ହିସାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଏ ।
ମୋଗଲ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ:
ଏହି ଆମ୍ବ ଭାରତର ମୋଗଲ ରାଜୁତି ସମୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିବା କୁହାଯାଏ । ଏପରି ବଡ଼ ଆକାରର ଫଳ ଗୁଡିକ ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୀୟ ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା । ଏପରିକି ଏହି ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ବଗିଚା ମାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ ।
ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କାତିୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଅଲିରାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆମ୍ବ ବଢିବାରେ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା, ନିଆରା ସ୍ବାଦ ଏ ଆକୃତି ପାଇଁ ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ପୂରା ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ:
ଏହା ଆମ୍ବର ବିଶାଳ ଆକୃତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା, ସ୍ବାଦ ଓ ଆକୃତି ବ୍ୟତୀତ ଫଳର ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ଗଛରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଫଳ ଧରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ଠାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା । ଏହି ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛି:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏହି ଆମ୍ବ ଫଳୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚାଷ ଏବେ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆମ୍ବର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଅଲିରାଜପୁର ଏବେ ଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ପଡୋଶୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କିଛି ଦଶକ ତଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା । ସମୟ ସହିତ ଏହି ଆମ୍ବ ମାଲୱା ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଝାବୁଆ ଓ ଅଲିରାଜପୁର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଗଲା ।
ଏହି ଆମ୍ବ କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆମ୍ବର ସ୍ବାଦ ଅଦ୍ବିତୀୟ ଅଟେ । ସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ହିସାବରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ।
କାତିୱାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଓ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 1999 ମସିହା ଓ 2010 ମସିହାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାଷ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।