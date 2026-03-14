ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନକଲ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ

ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନକଲ କରିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Madhya Pradesh Teacher Suspended For Mimicking PM Modi Over LPG Gas Shortage
ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନକଲ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 14, 2026 at 8:54 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଯତୀସ ପ୍ରଧାନ

ଶିବପୁରୀ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନକଲ (ମିମିକ୍‌) କରିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନକଲ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନକଲ କରି ନିଲମ୍ବିତ:

ଶିବପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସାକେତ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନକଲ କରିବା ସହିତ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନେଇ ପିଛୋର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତମ ସିଂହ ଲୋଧି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଶିକ୍ଷକ ସାକେତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

Suspension order
ନିଲମ୍ବନ ଅର୍ଡର (ETV Bharat)

ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଇନ, 1965 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ​​। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସାକେତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିବେକ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କହିଛନ୍ତି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି ।"

