ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 9 ଜୀବନ, 35 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।
Published : September 6, 2026 at 1:56 PM IST
ସାଗର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ଏଥିସହ 35ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା ନେଇ କହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:
ବଣ୍ଡା ଏସଡିଓପି ପ୍ରଦୀପ ବାଲ୍ମିକୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଶାହଗଢ ତହସିଲରେ ଥିବା ବରାଜ ଗାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗାଁଲୋକେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏସପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ବଢିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:
ତେବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଭା ପାଲ୍ ଓ ଏସପି ଅନୁରାଗ ସୁଜାନିଆ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିରେନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ବରଦର ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଣ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ?
ଏନେଇ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଭା ପାଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସିଭିଲ୍ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ କିଛି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି । ସେହି ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଛି ବଣ୍ଡା:
ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଛି । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶାହପୁର ଏକ ମଦ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୁଇ ଯୁବକ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଥର ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଗତ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବୈଠକରେ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଠିକାଦାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଘେରିଥିଲେ ।