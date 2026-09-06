ETV Bharat / bharat

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ନେଲା 9 ଜୀବନ, 35 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ବିଷାକ୍ତ ମଦ ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

LIQUOR TRAGEDY
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସାଗର(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ସାଗର ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ । ଏଥିସହ 35ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ।

Madhya Pradesh Sagar liquor Tragedy Several Dead
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସୁସ୍ଥ (ETV Bharat)

ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା ନେଇ କହିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:

ବଣ୍ଡା ଏସଡିଓପି ପ୍ରଦୀପ ବାଲ୍ମିକୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଶାହଗଢ ତହସିଲରେ ଥିବା ବରାଜ ଗାଁରେ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଗାଁଲୋକେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏସପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।

Madhya Pradesh Sagar liquor Tragedy Several Dead
ପୋଲିସର ଛାନଭିନ (ETV Bharat)

ବଢିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା:

ତେବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଭା ପାଲ୍‌ ଓ ଏସପି ଅନୁରାଗ ସୁଜାନିଆ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିରେନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ବରଦର ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କଣ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ?

ଏନେଇ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଭା ପାଲ୍‌ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସିଭିଲ୍‌ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଆଖପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ କିଛି ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଖବର ରହିଛି । ସେହି ଗାଁ ଗୁଡିକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ପଠାଯାଇଛି ।

ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଛି ବଣ୍ଡା:

ତେବେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବଦନାମ ମୁଣ୍ଡାଇଛି । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବୈଧ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶାହପୁର ଏକ ମଦ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଡା ଗାଁର ଦୁଇ ଯୁବକ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଥର ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଗତ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବୈଠକରେ ନକଲି ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଠିକାଦାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଘେରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ: ୮୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଜଣେ ଗିରଫ

India’s Battle Against Addiction: ମଦ ବ୍ୟାନ ପରେ ବିହାରରେ ବଦଳିଛି ନିଶା ସେବନର ଧାରା, ଧଳ ଜହର ଜାଲରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ !

TAGGED:

MADHYA PRADESH SAGAR
POISONOUS LIQUOR
ମଦ ମୃତ୍ୟୁ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସାଗର
LIQUOR TRAGEDY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.