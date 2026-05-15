ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ, 'ଭୋଜଶାଳା ଏକ ମନ୍ଦିର'

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଧାର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଭୋଜଶାଳା-କମଲ ମୌଲା ମସଜିଦ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

A view of the Bhojshala Temple as Archaeological Survey of India (ASI) submits survey report on Bhojshala complex before Madhya Pradesh High Court, in Dhar
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 4:50 PM IST

ଇନ୍ଦୋର: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ଭୋଜଶାଳା-କମଲ ମୌଲା ମସଜିଦ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟର ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ 11ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୋଜଶାଳା ପରିସରକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମଗ୍ର ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ।

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ମେ' 12 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପରେ ଇନ୍ଦୋର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ଇନ୍ଦୋର ହାଇକୋର୍ଟର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ରାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମେ' 15 ତାରିଖକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ହାଇକୋର୍ଟର ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀକୁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଜଶାଳାର ମୂଳ ରୂପ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କୋର୍ଟ ASI ସର୍ଭେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରିତ କରିଥିଲେ । ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୋର୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିଷ୍କର୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ଢାଞ୍ଚା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ।

ଲାଗି ରହିଥିଲା ବିବାଦ:

ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ଭୋଜଶାଳା ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦାବିକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବା ପରେ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର, 15 ମେ') ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୋଜଶାଳାକୁ ବାଗ୍‌ଦେବୀ (ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ)ଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମାନୁଥିବାବେଳେ, ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଏହି ସ୍ମାରକୀକୁ କମଲ ମୌଲା ମସଜିଦ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ସେହିପରି, ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁରୁକୂଳ ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ASI-ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ତିନି ପକ୍ଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜା ଅଧିକାର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିୟମିତ ପୂଜା ବିଧି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ।

ପାଞ୍ଚଟି ଆବେଦନ ଏବଂ ତିନୋଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI) ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ସହିତ ଜଡିତ ଧାର୍ମିକ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ମୁସଲିମ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ASI ସ୍ଥାନର ସର୍ଭେ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲା ।

ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧାରର ଭୋଜଶାଳା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ 1,200 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛି ।

ଧାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ମୀନା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । "ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା 163 ଅନୁଯାୟୀ ନିଷେଧ ଆଦେଶ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ," ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର

ଏହି କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଧାରଣା ଏବଂ ସମାବେଶକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବୋତଲ ଏବଂ ପାତ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ।

ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ପରିଚାଳନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରଶାସନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦଭାବନାକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବିଷୟ, ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସାରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଧାର ସହରର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ ଜମି ଦାବି କରିପାରିବେ:

ପାଞ୍ଚଟି ଆବେଦନ ଏବଂ ତିନୋଟି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଭୋଜଶାଳା ମାମଲାରେ ଇନ୍ଦୋର ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହାଇକୋର୍ଟ ASI ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

ଧାର ଭୋଜଶାଳାରେ ASIଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ ।

ଇନ୍ଦୋର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି- ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ ଜମି ଦାବି କରିପାରିବେ ।

