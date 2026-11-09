ଦୀପାବଳିରୁ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
Madhya Pradesh Fire Mishap: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିଓନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
Published : November 9, 2026 at 10:36 AM IST
ଭୋପାଳ: ଦୀପାବଳି ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସିଓନି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ 3 ମହଲା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି(ସୋମବାର) ଭୋର୍ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଘଟଣା ?
ଆଜି ଭୋର ସମୟ 4ଟାରୁ ସାଢେ 4ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଛପରା ସହରର ମହାବୀର ୱାର୍ଡ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସୁନା ବ୍ୟବସାସୀ କୁନ୍ଦନଲାଲ ସୋନିଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ।
ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 10 ଜଣ:
ତେବେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ପରିବାର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ତେବେ ଭୋର୍ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ 3 ମହଲା ଘରେ 10 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ 4 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅପୂର୍ବା ବଲ୍ଲଭି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା୍ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ,
- କୁନ୍ଦଲ ଲାଲ ସୋନି (75)
- କୁନ୍ଦନ ଲାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଜକୁମାରୀ ସୋନି(65)
- ରିତୁ ସୋନି(42)
- ସ୍ମୃତି ସୋନି(40)
- ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୋନି (45)
- ଆଦିତ୍ୟ ସୋନି (16)
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଏକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ଚାରିଆଡେ ବାଣଫୁଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଜ୍ଜୈନର ନାଗଝିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଣେ 107 ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏକ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଘରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିନଥିଲା ।
ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 3ଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୋଟ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।