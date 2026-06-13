ETV Bharat / bharat

ଧୀରଜ ସେଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଜୁନ 30ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ

ଧୀରଜ ସେଠ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସାମରିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ସେନା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

LT GEN DHIRAJ SETH
ଧୀରଜ ସେଠ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ (File-PIB)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନୂଆ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ । ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଧୀରଜ ସେଠ । ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳସେନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଠ । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଧୀରଜ ସେଠ । ସେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA), ଖଡକୱାସଲାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆର୍ମର୍ଡ କର୍ପସ୍‌ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ । ଲେଫ୍ଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶକର ଗୌରବମୟ ସେବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ତାଙ୍କର ସେବା ଅବଧିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, "ଲେଫ୍ଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA), ଖଡକୱାସଲାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୮୬ରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଆର୍ମର୍ଡ କର୍ପସ୍‌ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।"

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣଆଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଫ୍ଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପରିଚାଳନା ପରିବେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆର୍ମର୍ଡ ରେଜିମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ, ପଶ୍ଚିମ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଏକ ଆର୍ମର୍ଡ ବ୍ରିଗେଡର କମାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ-ବିରୋଧୀ ବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଲେଫ୍ଟେନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଗ୍ରଣୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଫର୍ମେସନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ‘ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୋର୍ପ୍ସ’ର କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜେନେରାଲ ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ (GOC) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦବୀରେ ଥାଇ ସେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଔପଚାରିକ ସାମରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବିବିଧ ଅନୁଭବ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ, ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ କୌଶଳଗତ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ।

ସେନା କମାଣ୍ଡର ପଦରେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପରେ, ଧୀରଜ ସେଠ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସେନା କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକରେ ରଣନୈତିକ ତଦାରଖ କରିବାର ବିରଳ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା, ଫୋର୍ସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

"ସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଜେନେରାଲ ଅଫିସର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଭୂ-ଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପଥ, କ୍ଷମତା ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବଳ ଗଠନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି," ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

"ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଲେଜର ସ୍ନାତକ, ଏବଂ ପ୍ୟାରିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସାମରିକ ବ୍ୟାପାରର ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ", ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- IMA ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ; ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍‌ରେ 9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍‌ ସାମିଲ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର 2.0 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ସେନା': COAS ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ

TAGGED:

NEXT ARMY CHIEF OF INDIA
CHIEF OF THE ARMY STAFF
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଧୀରଜ ସେଠ୍‌
ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ
LT GEN DHIRAJ SETH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.