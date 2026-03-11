ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ! ବିବ୍ରତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ବିବ୍ରତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିବାକୁ ରିଫାଇନାରୀ ଗୁଡିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
LPG Shortage Crisis ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଟରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ । ଏହାରି ଭିତରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା। ଗ୍ୟାସ ନମିଳିବା ଭୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଆଗରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଯୁକ୍ତ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଂଯୁକ୍ତ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର 60 ପ୍ରତିଶତ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରେ । ତେବେ 90 ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପଥ ଏବେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତବିବ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରିଫାଇନାରିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରୁ ରିଫାଇନାରି ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ହସ୍ପିଟାଲଠୁ ନେଇ ଜରୁରୀ କାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ସହକାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବାରୁ ଏଲପିଜିର ଦର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ।
କଣ ନିବେଦନ କଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14.2 କିଲୋ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ 913 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ ବିବ୍ରତ ନହେବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛିି ।
ଦେଶରେ LPG ସଙ୍କଟ:
ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବିଶେଷକରି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁନଥିବାରୁ କେଉଁଠି ହୋଟେଲ୍ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତ କେଉଁଠି ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଟେଲ ଜାଳେଣି କାଠରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।