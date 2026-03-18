ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର KYC: LPG ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କି ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
LPG ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ (eKYC) କେବଳ ଅନଧିକୃତ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Published : March 18, 2026 at 12:26 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 12:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: LPG ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ (e-KYC) ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । କେବଳ ଅନଧିକୃତ LPG ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସମସ୍ତ LPG ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ e-KYC କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଯେଉଁ LPG ଉପଭୋକ୍ତା e-KYC କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ । ଯଦି PMUY ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ e-KYC କରିଛନ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ । PMUY ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରତି ବର୍ଷ e-KYC କଲେ ସବସିଡି DBTରେ ପାଇବେ । e-KYC ନିଜେ ଘରେ ବସି କରିପାରିବେ । କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି LPG ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Your LPG supply remains secure and uninterrupted.
IndianOil continues to ensure steady LPG availability for households across the country.
We understand that some customers may be booking refills earlier than usual. However, advance or panic bookings can temporarily increase…
ଦେଶରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ LPG ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ (eKYC) କେବଳ ଅନଧିକୃତ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଜେ ଏହାର ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ e-KYC "ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ"। ତା'ପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଆଧାର FaceRD ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ।
Clarification: LPG Biometric Aadhaar Authentication (eKYC) only required for unauthenticated LPG customers and not all customers pic.twitter.com/oySbhPgJ47— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 17, 2026
X ଉପରେ ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଖବର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଧିକ LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଜାରି ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ।"
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ eKYC ର ଆବଶ୍ୟକତା ସେହି LPG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ eKYC କରିନାହାଁନ୍ତି । "ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଅଣ-PMUY ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।"
PMUY (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାତ ଥର ରିଫିଲ୍ ପରେ DBT ସବସିଡି ମିଳିବ ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁନର୍ବାର କହିଛି ଯେ eKYC ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବିନା କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରିଫିଲ୍ ଯୋଗାଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। e-KYC ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯଥାର୍ଥ କରି, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଭୂତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରେ ।
ଗତ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତେହେରାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଭାରତରେ LPG ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସରକାର ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଯଦିଓ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ବସି ରିଫିଲ୍ ପାଇଁ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ବୁକିଂ ଆପ୍ସରେ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ।
All domestic #LPG consumers are required to complete Biometric Aadhaar Authentication (e-KYC).— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 15, 2026
Now verify from the comfort of your home using your Oil Marketing Company’s mobile app and Aadhaar FaceRD app. For more information,
Visit: https://t.co/OOj0dPcuiE
Contact your LPG… pic.twitter.com/GWvIhsjD0m
ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, LPG e-KYC ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି
ପଦକ୍ଷେପ 1: ଆପଣଙ୍କର LPG ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ: MyBPCL Gas, MyHP Gas, IndianOilOne
ପଦକ୍ଷେପ 2: ଆପଣଙ୍କର LPG ଉପଭୋକ୍ତା ID ଏବଂ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।
ପଦକ୍ଷେପ 3: e-KYC କିମ୍ବା ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ
ପଦକ୍ଷେପ 4: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖନ୍ତୁ
ପଦକ୍ଷେପ 5: ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରି ମୁହଁ ସ୍କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
ପଦକ୍ଷେପ 6: ଯାଞ୍ଚ ପରେ SMS ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
