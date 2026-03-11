ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ; ହୋଟେଲରେ କମିଲା ମେନ୍ୟୁ , ବଢ଼ିଲା ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ମେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Published : March 11, 2026 at 2:21 PM IST
LPG SHORTAGE HYDERABAD, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ହୋଟେଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, କିଛି ହୋଟେଲ ମେନ୍ୟୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି । ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହରରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଓ ମେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ।
ମେନ୍ୟୁରୁ ବାଦ୍ ପଡୁଛି ଖାଦ୍ୟ:
ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଯଥା: ବରା, ଦୋସା ଓ ପୁରୀ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମେନ୍ୟୁରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଓ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ । ି ଗ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ କିଛି ହୋଟେଲରେ ଚା' ଓ କଫି ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇଟି କରିଡର ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଛନ୍ତି ।
ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ:
ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖାଦ୍ୟ, ଠେଲାଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତାରକା ହୋଟେଲରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ହୋଟେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି । "ଏହା ପରେ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡରର ଯୋଗାଣ ସଠିକ୍ ନ ହେଲା, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ହୋଟେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ" ବୋଲି ଜଣେ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାଠଚୁଲା କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ କମିଲା ମେନ୍ୟୁ:
କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସହରରେ ଥିବା ବହୁ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ଓ ମେସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ହ୍ରାସ ଆଣିଛନ୍ତି । କମ୍ ସମୟର ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାତ, ସମ୍ବର, ଡାଲି ଓ ସୁପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଉଛି ।
ଶହ ଶହ ହଷ୍ଟେଲ୍-ପିଜି ପ୍ରଭାବିତ:
ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳକଙ୍କ କହିବା ହେଲା , ଏପରି ଯଦି ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲା, ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସ୍ଆରନଗର, ଆମିରପେଟ୍, କେପିଏଚ୍ବି, ଗାଚିିୱଲି, ମାଧପୁର, କୋଣ୍ଡାପୁର, ଅଶୋକନଗର, ଏବଂ ଦିଲସୁଖନଗର ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଶହ ଶହ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ସହରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ଓ ମେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।
ଜଳଖିଆ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି:
ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଳରେ ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଳଖିଆ ଦାମ୍ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବରା, ଦୋସା, ପୁରୀର ଦାମ୍ରେ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଇଟିଲି ଓ ଉପମାର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଓ ରେସ୍ତୋରାଁ ପାଖାପାଖି ଖାଦ୍ୟର ଦାମ୍ରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବରୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ ଆଶଙ୍କା :
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳକ କେ ନାରାୟଣ ବିଗତ 3 ଦିନ ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇନାହାନ୍ତି । "ଆମେ ଏହି ହୋଟେଲକୁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଇ ଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ । ଗ୍ୟାସ୍ ବିନା, ଆମେ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସହରର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ:
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ହୋଟେଲ, ପ୍ରାୟ 25,000 ଚା' ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 1,000ଟି ମେସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।
ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ହେଲେ ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।